"Аль-Джазира" обвинила израильских военных в убийстве журналистки
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Палестинская журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле застрелена во время израильского рейда в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Телеканал обвинил израильских солдат в ее преднамеренном убийстве. Израиль обвинения отвергает и заявляет, что журналистку могли застрелить вооруженные палестинцы. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Утром 11 мая Абу Акле, освещавшая события в Дженине, получила пулевое ранение в голову и в критическом состоянии была доставлена в больницу. По сообщениям ее коллег с места событий журналистка была в шлеме и бронежилете с надписью "пресса". Журналисты заявили, что Абу Акле застрелили израильтяне.

"Мы собирались снимать операцию израильской армии, как вдруг в нас стали стрелять, не попросив уйти или прекратить съемку", — рассказал репортер "Аль-Джазиры" Али Самуди. Он получил ранение в спину и также был доставлен в больницу. Сейчас он в стабильном состоянии.

"Аль-Джазира" приостановила свой эфир, чтобы сообщить о смерти журналистки, и призвал международное сообщество привлечь израильских военных к ответственности за их "преднамеренное убийство" Абу Акле, передает Associated Press.

Армия обороны Израиля категорически отрицает, что ее войска преднамеренно преследовали журналистов. Военные заявили, что они открыли огонь в ответ на "массированный обстрел" во время операции в Дженине.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что на основе уже собранной информации "существует значительная вероятность того, что причиной смерти журналистки стали вооруженные палестинцы, которые открыли яростный огонь". Израильские власти также заявили, что предложили Палестинской администрации провести совместное расследование — палестинцы, по утверждению Иерусалима, от предложения отказались.

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