"Аль-Джазира" показала вагон-рефрижератор, заполненный телами убитых в Украине российских военных
Foto: Кадр из видео YouTube

Катарский телеканал "Аль-Джазира" 9 мая опубликовал репортаж, в котором, в числе прочего, показан вагон-рефрижератор, заполненный, как утверждается, телами российских военных, погибших в Украине. Об этом сообщает "Медуза".

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На кадрах видны фрагменты формы, похожей на используемую в российской армии, а также показана этикетка бронежилета, произведенного в России.

Телеканал утверждает, что вагон с телами погибших военных был снят в Киевской области и речь идет об останках, которые российская сторона не востребовала.

Съемки "Аль-Джазиры" — не единственное такого рода свидетельство из Украины. Агентство AP публиковало фотографии, на которых снято, как украинцы укладывают тела погибших российских военных в рефрижератор в Харькове. По данным журналистов, в рефрижераторе находились тела более 40 человек.

Министерство обороны РФ с начала войны в Украине, которая продолжается больше двух месяцев, лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз это произошло 25 марта — тогда Минобороны рассказало, что погиб 1351 человек, 3825 получили ранения. Украинская сторона уверяет, что боевые потери противника, по данным на утро 10 мая, составляют 25 650 человек.

"Русская служба Би-би-си" сообщала 6 мая, что нашла в открытых источниках информацию о гибели на войне с Украиной 2120 российских военных. "Медиазона", также занимающаяся сбором данных о погибших в Украине российских военных, по состоянию на 6 мая оценивала потери в 2099 человек.

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