Албания отменила безвизовый режим для граждан РФ
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Албания приняла решение отменить безвизовый режим для россиян, который ранее действовал с 1 мая по 30 сентября. Как сообщается на сайте посольства Албании в России, соответствующие поправки совет министров страны принял 20 апреля. Об этом пишет Meduza.

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Теперь гражданам РФ, желающим посетить Албанию, круглый год нужно будет оформлять визу "в соответствии с целью поездки".

В рамках безвизового режима россияне с мая по сентябрь могли въехать в Албанию с туристическими целями, предъявив только загранпаспорт, и оставаться на территории страны в течение 90 дней.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз. Ряд стран ЕС, в том числе Латвия, Литва, Эстония и Польша, перестали пускать через свои внешние границы россиян с шенгенскими визами, а некоторые другие государства — члены Евросоюза, в том числе Финляндия, сократили выдачу туристических виз.

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