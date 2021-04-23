Алексей Навальный прекратил голодовку
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Российский оппоциционный политик Алексей Навальный прекратил голодовку. В сообщении в Instagram он объяснил это тем, что его обследовали гражданские медики и рекомендацией своих лечащих врачей.

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"Сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения", - говорится в сообщении.

По словам Навального, врачи, которым он доверяет, заявили, что добились достаточно для того, чтобы он снял голодовку. "Их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - добавил он.

Навальный объявил голодовку 31 марта. Он объяснил ее отказом допускать к нему гражданских врачей на фоне ухудшающегося состояния здоровья.

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