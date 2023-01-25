Алексей Навальный в одиннадцатый раз отправлен в ШИЗО
Foto: AP/Scanpix/LETA

С середины августа оппозиционеру суммарно назначено уже 113 суток в штрафном изоляторе. Нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Мария Ресса призвали Красный Крест вмешаться в судьбу Навального.

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Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, уже в одиннадцатый раз помещен в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщила команда политика в Telegram в среду, 25 января, отметив, что с середины августа Навальному было назначено суммарно уже 113 суток в ШИЗО.

В сообщении приводится заявление Навального с жалобами на оказываемое на него давление. "Это комплексное давление, которое оказывается на меня в связи с политической деятельностью: ввели цензуру, держат в ШИЗО, поселили психа напротив, который орет, не пускают адвокатов, поставили эту решетку ", — заявил политик.

Акция в поддержку Навального

Накануне в столице Германии Берлине напротив здания посольства России была установлена инсталляция с копией камеры ШИЗО, в которой Навальный провел уже более ста дней. Объект презентовали брат оппозиционера Олег Навальный и соратник политика Леонид Волков. По словам Волкова, копия камеры ШИЗО будет временно установлена и в других европейских странах.

Между тем Нобелевские лауреаты Дмитрий Муратов и Мария Ресса обратились в Международный комитет Красного Креста с просьбой вмешаться в судьбу Навального. В своем письме они отметили, что с момента задержания Навального в январе 2021 года и за время его пребывания в колонии и СИЗО он "изменился до неузнаваемости".

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