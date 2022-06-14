Алексея Навального перевели из колонии в Покрове в ИК-6 в Мелехово
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный переведен из исправительной колонии №2 в Покрове (ИК-2) в колонию ИК-6 в Мелехово Владимирской области, сообщил РИА "Новости" во вторник, 14 июня, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Сергей Яжан. ТАСС в свою очередь пишет со ссылкой на адвоката Навального Ольгу Кузнецову, что его перевели "в исправительное учреждение строгого режима".

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За несколько часов до этого соратники Навального рассказали, что его увезли из покровской колонии в неизвестном направлении. "Алексея Навального увезли из ИК-2. Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного". Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут - мы не знаем", - сообщил Леонид Волков.

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, ни адвокатам, ни родственникам о его переводе заранее не сообщили. "По слухам, его собирались переводить в колонию строгого режима ИК-6 "Мелехово", но действительно ли его везут туда и когда привезут, узнать пока невозможно", - написала Ярмыш. "Проблема с переводом в другую колонию не только в том, что колония строгого режима гораздо страшнее. Все то время, пока мы не знаем, где Алексей, он остается один на один с системой, которая уже пыталась его убить. Поэтому сейчас главная задача - найти его как можно скорее", - добавила Ярмыш.

Строгий режим для Навального

В марте суд приговорил Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Московский городской суд подтвердил приговор 24 мая. До этого политик отбывал наказание в колонии общего режима.

В мае Навальный сообщил, что узнал о подготовке исправительной колонии ИК-6 в Мелехово во Владимирской области для его приема. "Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме“ для меня, - заявил тогда политик.

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