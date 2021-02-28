Алексея Навального привезли в исправительную колонию в Покрове
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Информацию о прибытии Навального в исправительную колонию в Покрове Владимирской области подтвердил ответственный секретарь ОНК Москвы.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове Владимирской области. "У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд", - заявил в воскресенье, 28 февраля, в интервью "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Тем самым он подтвердил информацию, ранее опубликованную ярославским новостным порталом "Ярновости" со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), а также ТАСС со ссылкой на собственный источник. В этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов. Официально ФСИН до сих пор не сообщила, где находится оппозиционер.

Глава ФСИН заявил об отсутствии угрозы Навальному в колонии

Ранее глава ФСИН Александр Калашников заверил в отсутствии угрозы безопасности и здоровью Навального во время отбывания наказания. "Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечён к производственной деятельности", - указал он.

Как отмечает "Интерфакс", ИК-2 в Покрове имеет лимит наполнения в 794 места, в ней 10 отрядов обычных условий содержания, один - облегченных условий содержания и один - строгих условий содержания. В колонии работает учебно-консультационный пункт, есть православный храм и молитвенная комната для мусульман.

Дело Алексея Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

Акции в поддержку Навального и санкции ЕС

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце февраля согласовали введение санкций за уголовное преследование Навального. ЕС предполагает впервые применить принятый в конце 2020 года санкционный механизм, направленный против нарушителей прав человека.

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Deutsche Welle

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