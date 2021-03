Алексея Навального в колонии посетили члены ОНК

Алексей Навальный, испытывающий боли в ноге, попросил членов ОНК оказать содействие в получении им уколов противовоспалительным препаратом "Диклофенак".

Алексей Навальный на встрече с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области в колонии попросил их оказать ему содействие в получении уколов противовоспалительным препаратом "Диклофенак". Об этом сообщает в субботу, 27 марта, пресс-служба Общественной палаты РФ.

В сообщении указано, что члены ОНК приняли решение лично встретиться с оппозиционным политиком, после того как в соцсетях и СМИ появились сообщения об ухудшении состояния его здоровья "и якобы претензиях на его медицинское обслуживание".

По итогам визита в колонию ИК-2 под Покровом, где находится Алексей Навальный, председатель ОНК Владимирской области Вячеслав Куликов заявил, что заключенный "продолжает ходить самостоятельно" и что он не высказал других пожеланий, кроме получения уколов "Диклофенака".



2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 6 месяцев.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". О резком ухудшении здоровья Навального сообщили также его адвокаты, после того как посетили колонию.

По данным защитников Навального Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к оппозиционеру не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

We have seen the disturbing reports about Aleksey Navalny's worsening health in prison. We urge continued access for his lawyers and that he receive medical care. We reiterate our call for Russia to immediately and unconditionally release Mr. Navalny.