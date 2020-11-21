Алексиевич не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич намерена находиться в Германии до отставки Александра Лукашенко. Она считает, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси.

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Писательница Светлана Алексиевич не намерена возвращаться в Беларусь до отставки Александра Лукашенко. Об этом она заявила в пятницу, 20 ноября, в интервью немецкому еженедельнику Der Spiegel.

Сейчас лауреат Нобелевской премии в области литературы продолжает находиться на лечении в Берлине, куда она приехала 7 недель назад, это ее первое интервью средствам массовой информации. По данным Spiegel, Алексиевич согласилась на беседу после того, как на Площади перемен в Минске был избит силовиками и затем скончался от побоев активист Роман Бондаренко.

"Гибридная гражданская война"

Светлана Алексиевич отметила в интервью, что на Западе "не понимают, что происходит в Беларуси". "Жестокое насилие против невиновных. Тюрьмы, переполненные людьми, единственное преступление которых — участие в демонстрациях. Систематическое унижение людей. Часто в туалетах нет воды, а камеры, предназначенные на пятерых, заполняют 35 человек, арестованные должны спать стоя, дни напролет, иногда недели. Это истории, которые я знаю только из сталинских времен", — добавила писательница.

По ее оценке, в Беларуси идет гибридная гражданская война, в которой сторонники Лукашенко участвуют против другой половины населения. Алексиевич добавила, что мир молчит, пока "маленькая гордая страна борется с обезумевшим убийцей".

"Введенных санкций недостаточно"

Алексиевич считает, что введенных Западом санкций недостаточно, поскольку Лукашенко и так запретил ключевым чиновникам выезжать из Беларуси. Она полагает, что Запад мог бы исключить страну из международной банковской системы, ввести санкции против нефтяной промышленности. "Это имело бы тяжелые последствия для экономики. Против протестов, которые случились бы потом, Лукашенко был бы бессилен", — добавила писательница.

Светлана Алексиевич входит в президиум Координационного совета оппозиции Беларуси, она вынужденно покинула страну в конце сентября.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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