Алиев потребовал от Парижа извинений за слова Макрона о боевиках из Сирии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Франции извинений за слова главы государства Эмманюэля Макрона о том, что Баку использует сирийских боевиков в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом Алиев сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya.

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"У нас нет наемников, но есть армия, состоящая из 100 тыс. бойцов", — заявил он.

Азербайджанская сторона запросила доказательства того, что сирийские боевики были переброшены в республику через Турцию, добавил президент. Эти обвинения он назвал неприемлемыми.

2 октября на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС Макрон заявил, что через турецкий Газиантеп в Карабах были направлены около 300 исламистов для участия в конфликте на стороне Азербайджана.