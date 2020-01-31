AliExpress предупредил о возможных задержках заказов из-за коронавируса

Потребители популярной китайской онлайн-площадки AliExpress вынуждены отменять свои заказы, сделанные в январе 2020 года, — продавцы опасаются, что не смогут обеспечить доставку товаров. Один из пользователей площадки, заказавший фототехнику во время проведения акции скидок "Киберпонедельник" (27 января), получил сообщение от участника онлайн-маркета с просьбой отменить заказ.

"В связи с распространением нового коронавируса многие работники не могут вернуться к работе в соответствии с графиком. Так что мы не можем вовремя получить товары от поставщиков. Мы надеемся, что вы сможете помочь нам с отменой заказа и выберете среди причин отмены "другие причины", мы немедленно организуем возврат денег", — говорится в сообщении, с которым ознакомился РБК.

В AliExpress РБК пояснили, что из-за продления новогодних каникул некоторые заказы, размещенные после 20 января, могут быть обработаны и отправлены с задержкой. Потребитель и продавец самостоятельно принимают решение об отмене заказов. "В случае обращения покупателей возврат средств будет осуществлен после отмены заказа", — пояснил представитель онлайн-площадки. Ранее власти Китая для улучшения профилактики и контроля за распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, приняли решение продлить официальные новогодние каникулы до 2 февраля. До этого официальные каникулы были с 24 по 30 января, 31 января числился первым рабочим днем.

Какое количество продавцов не сможет обработать заказы, как это повлияет на результаты акции "Киберпонедельник" и в целом отразится на операционных результатах компании, в AliExpress не комментируют.