Альпинисты впервые покорили вторую по высоте вершину Земли зимой

Группа альпинистов из Непала стала первой, которой удалось успешно завершить зимнюю попытку взойти на вершину К2, второй по высоте пик в мире. Это единственный восьмитысячник, который до сих пор оставался не покоренным зимой.

Чогори (К2) — вторая по высоте горная вершина Земли после Эвереста (Джомолунгмы). Она находится на границе Пакистана и Китая в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. К2 всего на 239 метров ниже Эвереста, но во много раз сложнее для восхождения.

Группа из 10 непальских шерпов сделала остановку на расстоянии 70 метров от пика 8 611 метров, чтобы подождать друг друга, прежде чем вместе войти в учебники истории в 16:58 по местному времени, пишет Рейтер.

К2 была единственной высотой более 8 тысяч метров, которую не удавалось покорить зимой.

"Это величайшее достижение в истории альпинизма и прекрасный пример командной работы. Спасибо горе, что позволила совершить восхождение, ведь "если гора позволяет вам подняться, никто не сможет вас остановить", — говорится в заявлении непальского агентства Seven Summit Treks, занимающегося организацией горных экспедиций.

Их успех был омрачен смертью известного испанского альпиниста Сержи Минготе, который упал в расселину при попытке спуститься в базовый лагерь, сказал Рейтер секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.

Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": "Он хотел продолжить творить историю, приняв участие в первой зимней экспедиции по восхождению на эту вершину в середине зимы, и его жизнь оборвалась в результате трагического несчастного случая".

49-летний Минготе был членом другой команды, которая планировала восхождение на Чогори в другой день.

Около 50 спортсменов из Непала, Британии, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить пик зимой.

16 Jan 2021🇳🇵🏔🇵🇰

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

🦾The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh