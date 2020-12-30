Альтернативное посольство Беларуси начало выдавать паспорта

Активисты белорусской диаспоры в Германии начали выдавать в Берлине — рядом с официальным посольством РБ в ФРГ — символические паспорта "свободной демократической Республики Беларусь".

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Активисты творческого проекта "Посольство свободной демократической Республики Беларусь" начали в Берлине выпускать и выдавать альтернативные паспорта страны, которую еще только предстоит построить после свержения режима Лукашенко. Имеющееся гражданство соискателя такого символического паспорта значения не имеет. Получить его может любой желающий. Единственное требование — подписанное заявление о том, что он не поддерживает диктатуру ни в каком ее проявлении. Обладателями таких документов уже стали около сотни человек.

Дед Мороз — консул



Оформление происходит прямо на месте: около деревянного вагончика с бело-красно-белым флагом, рядом с которым уже 4 месяца практически ежедневно проводятся информационные и культурные мероприятия, посвященные протестному движению в Беларуси. Вагончик альтернативного посольства установлен прямо напротив того здания в Берлине, в котором находится официальное дипломатическое представительство РБ.

Поскольку выдача первых паспортов будущей демократической Беларуси выпала на неделю между католическим Рождеством и Новым годом, один из организаторов альтернативного посольства Тарас Сякерка решил оказывать такого рода консульские услуги в костюме Деда Мороза. На набалдашнике его посоха нарисован исторический герб Беларуси "Погоня", а накладная борода заменяет обязательную во время пандемии маску.

В промежутках между оформлением документов Тарас приветствует проходящих мимо местных жителей. Детям рассказывает, кто такой Дед Мороз и где находится Беларусь, дарит сладости и мандарины, взрослым предлагает подписать открытки солидарности с политзаключенными в Беларуси.

Паспорт страны мечты



Символический паспорт оформлен в цветах исторического бело-красно-белого флага Беларуси. В документе 16 страниц, на которых указаны фамилия, имя и отчество владельца, есть его подпись, информация о дате выдачи, печать, данные о супруге, детях и даже домашних животных, а также список стран мира, в которых владелец уже побывал. Надпись в паспорте гласит, что он годен на протяжении всего времени, "пока владелец документа не поддерживает диктатуру".

Символический белорусский паспорт довольно похож на настоящий документ, поэтому организаторы акции предупреждают, что красно-белый паспорт не имеет юридической силы. "Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы", — предупреждает Тарас Сякерка.

Желающие получить символический паспорт "свободной демократической Республики Беларусь" могут отправить заявку на адрес: pass.free.by@gmail.com, либо оформить документ прямо на месте у вагончика-посольства. С собой нужно иметь только стандартную фотографию для паспорта. Плата за оформление и выдачу документа не взимается.