Альтернативный подход: в Эстонии eID-карты начали выдавать в магазинах

В Эстонии сеть магазинов Selver начал выдавать документы, удостоверяющие личность. Проект реализован в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны, Hansab и Viking Security. Доставку документов можно заказать в следующие магазины: в Таллинне — Järve, Mustakivi, Tondi и Pirita Selver, а в Пярну — в Pärnu Keskuse Selver. К середине апреля пункты выдачи документов появятся в магазинах Selver по всей Эстонии.

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„Возможность получить свои документы в инфопункте Selver обеспечивает большую гибкость, теперь люди смогут удобнее планировать свое время. Теперь получить документы можно в любое время, пока открыт магазин, так что каждый сумеет найти подходящий момент. Это прекрасный пример сотрудничества государства и частного сектора, в результате которого жизнь людей станет удобнее", — сказала руководитель Selver Кристи Ломп.

Примерно пятьсот человек уже получили в Selver свои документы.

Поскольку в магазины Selver одновременно пришло большое количество документов, в ближайшие дни могут возникать периоды повышенного спроса на эту услугу. В каждом магазине установлен один терминал, где уполномоченный представитель службы поддержки клиентов может выдавать документы, поэтому на первых порах время ожидания может быть чуть больше обычного.

Возможность получения документов в магазине Selver можно оформить при заказе удостоверений личности в Департаменте полиции и погранохраны или в самообслуживании. Когда документ поступит в выбранный при заказе магазин Selver, его получателю будет отправлено автоматическое сообщение от Департамента полиции и погранохраны. Новый документ можно получить на стойке информации магазина только при наличии у заявителя действующего паспорта или eID-карты, выданных Департаментом полиции и погранохраны. Водительские права не являются документом, удостоверяющим личность.

Получение документов в магазине — платная услуга, которую можно оплатить на месте. Для лиц старше 15 лет получение документа стоит 7,2 евро за документ. Плата за услугу для детей до 15 лет, пенсионеров и людей с недостатками здоровья составляет 4,32 евро за документ.

Документы выдаются сотрудниками, уполномоченными Департаментом полиции и погранохраны, прошедшими соответствующее обучение. Магазины Selver выдают только те документы, при оформлении которых было указано данное место получения. Другие действия, связанные с документами, в магазинах производиться не могут.

В сеть розничной торговли Selver, основанную на эстонском капитале, входят интернет-магазин e-Selver с доставкой по всей Эстонии, 72 магазина Selver, 2 магазина Delice, мобильный магазин Selver и кафе Kadaka Selver, общая торговая площадь которых составляет 117 000 м², а также дочернее предприятие Kulinaaria OÜ (производитель готовых блюд под маркой Selver Köök). Сеть Selver принадлежит биржевому предприятию концерну Tallinna Kaubamaja. Selver обеспечивает работой около 3500 человек. В 2021 году консолидированный доход от продаж составил 594,9 миллиона евро, в течение года клиенты сделали 43,7 миллиона покупок.