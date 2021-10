Американец восемь лет подряд борется с белкой, которая набивает его машину орехами

В течение восьми лет житель штата Северная Дакота Билл Фишер борется с рыжей белкой, которая каждый раз к зиме стремится наполнить его пикап грецкими орехами, сообщает газета Metro.

Фишер рассказал, что он находит орехи практически по всей машине — в моторном отсеке, колесных арках, за бампером и в дверях пикапа.

