Американец восемь лет подряд борется с белкой, которая набивает его машину орехами
Foto: Twitter @Armitage65

В течение восьми лет житель штата Северная Дакота Билл Фишер борется с рыжей белкой, которая каждый раз к зиме стремится наполнить его пикап грецкими орехами, сообщает газета Metro.

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Фишер рассказал, что он находит орехи практически по всей машине — в моторном отсеке, колесных арках, за бампером и в дверях пикапа.

"Я имею дело с рыжей белкой с 2013 года, теперь это стало своего рода ритуалом, когда она наполняет мой грузовик орехами, а я пытаюсь их удалить", — рассказал Фишер.

Мужчина уточнил, что его страховой агент не смог ему помочь из-за юридических тонкостей. Самостоятельно он пытался применять разные способы борьбы против белки — перепрятывал пикап и опрыскивал его смесью перцев.

"Максимум, что я когда-либо вытаскивал, было четыре ведра, так что с семью ведрами в этом году белка была в ударе", — рассказал Фишер.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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