Американская атомная подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

Американская атомная подводная лодка "Коннектикут" столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным объектом. В момент столкновения АПЛ находилась в погруженном состоянии в нейтральных водах, сообщает пресс-служба ВМС США.

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Инцидент произошел еще 2 октября, но сообщили о нем только теперь. Субмарина была незначительно повреждена, 11 подводников получили легкие и средние ранения, ни один из них серьезно не пострадал. Они не были эвакуированы с борта АПЛ.

ВМС США в своем заявлении передают, что после инцидента подлодка не запрашивала помощи. В сообщении также говорится, что ядерная энергетическая установка в результате столкновения не пострадала и осталась в полностью работоспособном состоянии.

Как заявили на условиях анонимности в интервью агентству Ассошиэйтед пресс официальные представители министерства обороны США, подлодка выполняла обычные операции, а объект, с которым она столкнулась, не был другой подлодкой.

После столкновения субмарина отправилась на военную базу в Гуам.

Охотник за подлодками

"Коннектикут" — многоцелевая подводная лодка, вооруженная торпедами. Ее основная задача — борьба с подводными лодками и надводными кораблями.

Кроме того, она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk для нанесения ударов по целям на суше и может обеспечивать поддержку действий спецназа, вести разведку, наблюдение и патрулирование.

Атомные подлодки бывают также стратегическими, которые вооружены баллистическими ракетами, и подлодками с крылатыми ракетами (в отличие от многоцелевых, у них это основное оружие).

Отличием класс "Сивулф", к которому принадлежит "Коннектикут" вместе с двумя своими систершипами, является низкая шумность.

"Коннектикут" был заложен в 1992 году, спущен на воду в 1997-м, а в состав флота вошел в 1999-м.

Непростой регион

Южно-Китайское море, в котором произошел инцидент с подлодкой "Коннектикут", в последние годы стал довольно неспокойным местом на земле.

Дело в том, что Китай претендует на большую часть Парасельских островов и островов Спратли , утверждая, что его рыбаки вели там промысел веками. Китай активно ведет строительство на островах, а также увеличивает их площадь, создавая новые насыпные участки суши.

Кроме Китая, на части архипелага также претендуют Вьетнам, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

В 2016 году международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге по просьбе Филиппин, постановил, что Китай не имеет прав на эти территории. Пекин объявил, что не признает трибунал.

Китай активно инвестирует в свои вооруженные силы, включая ВМС, а также увеличивает расходы на свои вооруженные силы, в том числе в береговую охрану, которая, по мнению некоторых аналитиков, уже превратилась в военный флот.

Иск в международный арбитраж подали в январе 2013 года Филиппины, которые утверждают, что деятельность Китая в этой акватории, включая острова и рифы, проходит в нарушение международного права.

Кроме островов в Южно-Китайском море, напряженность в регионе продолжается в Тайваньском проливе.

КНР считает Тайвань мятежной провинцией и декларирует намерение когда-нибудь вернуть его, если потребуется, и военным путем. Тайвань считает себя независимым государством. Его активно поддерживают США.

Аварии подлодок

Аварии подводных лодок — не такой уж редкий случай. Последний раз это произошло с аргентинской подлодкой "Сан Хуан".

Субмарина исчезла 15 ноября 2017 года в 430 км от побережья Патагонии. Поисковая операция, в которой приняли участие специалисты поисково-спасательного отряда ВМФ России, длилась две недели и не закончилась ничем.

Только год спустя субмарину удалось найти на глубине 800 м. Аргентинские военные считают, что на ее борту мог произойти взрыв.

В 2019 году в результате пожара на российском глубоководном аппарате с ядерной силовой установкой погибли 14 моряков-подводников.

Столкновение под водой тоже периодически происходят в подводном флоте.

В 2009 году пятнадцать американских военных моряков получили ранения в результате столкновения атомной подводной лодки "Хартфорд" с десантным кораблем "Новый Орлеан" в Персидском заливе.

В январе 2005 года атомная подлодка "Сан-Франциско", находясь в подводном положении, на полной скорости врезалась в 675 километрах к юго-востоку от Гуама в подводную гору. Тогда ранения получили 98 человек, один погиб.

Тесное море

Как рассказал Би-би-си военный эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, аварии на подлодках — следствие двух факторов: интенсивности их использования и уровня подготовки экипажей.

"Если лодки не использовать, то падает уровень подготовки, и растет вероятность аварии в каждом отдельно взятом походе", — сказал он.

Эксперт объяснил, что Южно-Китайское море — очень сложный регион для плавания под водой: "Южно-Киайское море во-первых неглубокое, во-вторых — тесное. В нем полно всего. Это активное коммерческое судоходство, это активное морепользование, активное строительство в море, включая строительство искусственных островов китайцами".

"Что они там из этого нашли, китайскую подводную лодку, глубокосидящий танкер, какой-то элемент конструкции искусственного острова, рыболовецкий трал, нефтяную платформу, какое-то еще сооружение, не отмеченное на картах, гадать невозможно", — сказал он.