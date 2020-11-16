Американская Moderna: эффективность вакцины от Covid-19 в 95%

В ходе третьей фазы испытаний mRNA-1273, вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19, разработанной американской компанией Moderna, ее эффективность составила около 94,5%. Об этом компания сообщила со ссылкой на данные экспертов Совета по мониторингу безопасности данных (DSMB), подконтрольного Национальному институту здравоохранения (NIH), пишет РБК.

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В сообщении Moderna подчеркивается, что в ходе испытаний, в которых в США приняло участие более 30 тыс. человек, заражение Covid-19 было выявлено (на промежуточном этапе) лишь у 95 человек. При этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только 5 человек, что доказывает высокую эффективность вакцины. При этом среди пяти заболевших вакцинированных ни у одного заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание Covid-19, в том числе в тяжелой форме", — сказал генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

В Moderna также отметили, что большинство участников испытаний перенесли вакцинацию без каких-либо заметных побочных последствий. В то же время некоторые из тех, кому была введена вакцина, жаловались на боли в мышцах и суставах, головную боль, боль и покраснение кожи в месте инъекции. Однако, отмечают в Moderna, как правило, побочные явления длились недолго.

В компании предупредили, что по мере поступления новых данных оценка эффективности вакцины может меняться. Тем не менее Moderna в ближайшие недели планирует обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях.

К концу 2020 года Moderna планирует выпустить 20 млн доз, которые могут быть использованы для вакцинации населения США. В 2021 году компания рассчитывает обеспечить выпуск от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.

В начале ноября германская фармацевтическая компания BioNTech и американская компания Pfizer объявили, что разрабатываемая ими вакцина показала при испытаниях эффективность более 90%.