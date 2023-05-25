Власти США допускают, что атака беспилотников на Кремль, вероятно, могла быть организована одним из военных или разведывательных подразделений спецслужб Украины. Об этом пишут The New York Times и CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

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Предположения американских спецслужб основываются на перехваченных разговорах российских и украинских чиновников. При этом США точно не знают, какая структура стояла за атакой и был ли в курсе нее президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные украинские чиновники.

Источники NYT назвали "низким" свой уровень уверенности в том, что украинское правительство напрямую санкционировало атаку на Кремль. По мнению американских чиновников, агенты украинских спецслужб работают независимо друг от друга, а Зеленский не утверждает планы всех тайных операций и не дает прямых указаний спецслужбам, а только задает общее направление работы.

Официальные лица США считают, что украинские спецслужбы также могут быть ответственны за убийства дочери кремлевского идеолога Дарьи Дугиной и "военкора" Владлена Татарского, а также за недавние рейды на территорию Россию, в том числе в Белгородскую область.

Официально власти Украины отвергают свою причастность к нападениям на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикацию NYT следующим образом: "Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы".

В ночь на 3 мая два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию Владимира Путина. В пресс-службе президента РФ заявили, что расценивают атаку как "спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ" и обвинили в ней власти Украины. Мнения независимых аналитиков разделились: одни считают, что Москва сама устроила провокацию, другие — что за этим стоит Украина.