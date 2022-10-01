Американские аналитики: ВСУ возьмут Лиман в ближайшие трое суток

По данным американского Института изучения войны, украинские войска могут в ближайшие трое суток полностью окружить или даже взять Лиман в Донецкой области.

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Российские войска пока удерживают Лиман, однако уже оставили ряд позиций, в то время как силы украинской армии продолжают сжимать кольцо окружения. Российские источники отмечают активность украинских разведывательных и диверсионных групп на шоссе к северо-востоку от Лимана после того, как они, судя по всему, форсировали реку Жеребец. Некоторые российские военные блогеры также утверждают, что украинские военные форсировали Северский Донец и действуют в лесах к югу от Кременной.

Российская сторона утверждает, что подтягивает к Лиману подкрепления с целью не допустить полного окружения, однако некоторые военные блогеры критикуют Москву за то, что она так и не выучила уроков военных действий под Харьковом, а также указывают на то, что в состав подкрепления включены недавно мобилизованные солдаты, которые едва ли адекватно обучены и имеют боевой опыт. Другие указывают на то, что вместо реальной помощи своим войскам в Лимане, российское командование предпочитает обстреливать ракетами Николаевскую область.

По данным Института, украинские войска также продвинулись в направлении Купянска на восточном берегу Оскола и продолжают наносить артиллерийские удары по военным российским объектам в Луганской области. Так, в результате обстрелов HIMARS была уничтожена радиостанция и телевышка в Старобыльске и асфальтовый завод в Алчевске, где, по сообщениям, размещались российские войска.

Как заявил в эфире канала FreeДом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, российские военные, оказавшиеся в лиманском котле, попросили у командования разрешения на отступление, но им было отказано.

Теперь, по словам Гайдая, у них всего три варианта действий: идти на прорыв, сдаваться или погибнуть. По его данным, в окружении оказалось около 5 тыс. российских солдат, причем пути снабжения группировки, а также возможного отхода уже отрезаны.

В свою очередь советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорит, что в окружении, по разным данным, могло оказаться от 2,5 до 5,5 тыс. человек.

При этом Арестович признает, что ситуация постоянно меняется, и точной информации по поводу Лимана нет, даже не известно, окружен ли город полностью, или у российских войск еще остается коридор для выхода.

Ранее сам Владимир Зеленский говорил о том, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов. В частности, он подтвердил освобождение Ямполя и успехи украинской армии у Лимана.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона сообщил 1 октября, что в районе Лимана в окружение могли попасть 5-5,5 тысяч российских военных, добровольцев, а также мобилизованных жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По словам Череватого, ВСУ за последние дни были освобождены пять населенных пунктов вокруг города - Дробышево, Новоселовка, Ставки, Шандриголово и Ямполь.

Украинское командование пока не сообщало о взятии Торского, за которое, по сообщениям с обеих сторон, идут бои, так что российская группировка в Лимане находится пока не в полном, но в оперативном окружении. Если ВСУ займут Торское и перережут трассу Лиман - Кременная, то находящиеся в Лимане российские военные окажутся в полном окружении.

Сергей Череватый заявил, что отдельные группы российских военных предпринимают попытки вырваться из Лимана, но эти попытки благодаря действиям украинских военных "не очень удачные".