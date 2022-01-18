Американские авиакомпании предупреждают о помехах от сетей 5G. Мобильные операторы не согласны

Крупнейшие авиакомпании Америки предупреждают о хаосе, с которым столкнутся пассажиры, если телекоммуникационные компании продолжат запуск новых услуг 5G в С-диапазоне.

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В письме, обнародованном во вторник, руководители крупных авиакомпаний предупреждают, что многие рейсы придется отменить, от чего пострадают тысячи американцев.

Перевозчики требуют, чтобы услуги мобильной связи 5G на частотах C-диапазона (3,7-3,8 гигагерц), которую вводят в обращение американские телекоммуникационные гиганты Verizon и AT&T, не работали рядом с крупными аэропортами, поскольку это может создавать помехи для чувствительных приборов, которыми оснащены современные авиалайнеры.

Verizon и AT&T, в свою очередь, утверждают, что этот тип 5G уже применяется в других странах и на помехи никто не жаловался.

Ранее представители авиапромышленности и FAA уже выражали опасения по поводу возможных помех, которые могут создавать сети 5G. В декабре прошлого года аналогичное письмо написали руководители двух крупнейших в мире авиастроительных компаний Boeing и Airbus.

В письме приводятся результаты исследования, проведенного коммерческой группой Airlines for America, из которых следует, что если бы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще в 2018 году разрешило использовать стандарт 5G в этом диапазоне, то на сегодняшний день было бы задержано, перенаправлено или вовсе отменено уже около 335 тыс. пассажирских и 5400 грузовых рейсов.

Ранее представители авиапромышленности и FAA уже выражали опасения по поводу помех, которые сеть 5G потенциально может создать для чувствительного авиационного оборудования, такого как радиовысотомеры.

"Airbus и Boeing провели совместную работу с заинтересованными сторонами авиаиндустрии в США с целью выяснить, может ли сеть 5G потенциально создать помехи для радиовысотомеров, — говорится в официальном заявлении компании Airbus. — В результате на рассмотрение министерству транспорта США было подано предложение по снижению потенциальных рисков в интересах безопасности полетов".

Тогда же FAA выпустило ряд полетных директив, в которых предупредило, что помехи, вызванные сетью 5G, могут привести к перенаправлению рейсов.

В свою очередь группа CTIA, объединяющая операторов мобильной связи США, настаивает на том, что сеть 5G безопасна, и сама обвиняет авиапромышленность в распространении панических слухов и искажении фактов.

"Настоящий вред нанесет как раз отсрочка с запуском 5G. Годовая отсрочка снизит экономический рост на 50 млрд долларов в то время, когда страна только начинает приходить в себя и восстанавливаться после пандемии", — заявила в своем блоге исполнительный директор CTIA Мередит Эттвелл Бейкер.





В чем суть проблемы?

FAA предупреждает, что сигналы, передаваемые в новом диапазоне 5G, могут создавать помехи для радиовысотомеров, измеряющих высоту самолета над землей.

Высотомеры работают в диапазоне 4,2-4,4 ГГц, и проблема заключается в том, что выставленные на аукцион частоты 5G — 3,7-3,8 ГГц — находятся слишком близко к этому диапазону.

Помимо высоты, показания высотомеров также используются для облегчения автоматической посадки по приборам и для предупреждения о так называемых сдвигах ветра — резком локальном изменении направления и силы ветра в районе взлетно-посадочной полосы, уже не раз приводившем к авариям и катастрофам.

Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби в декабре заявил, что директивы FAA по 5G не позволят использовать радиовысотомеры примерно в 40 крупнейших аэропортах США.

Это может сказаться на 4% ежедневных рейсов.

По словам Кирби, если ситуация не изменится, это будет означать, что в крупных аэропортах США в случае плохой погоды, облачности или даже сильного смога садиться по приборам будет нельзя.





Почему важна частота?

Чем выше частота в спектре, тем быстрее работают сети 5G. Поэтому для получения максимальной скорости соединения операторы стремятся работать на более высоких частотах.

В начале 2021 года Соединенные Штаты примерно за 80 млрд долларов продали компаниям мобильной связи для использования в этих целях частоты в диапазоне 3,7-3,98 ГГц, ранее использовавшемся для спутникового радио. Переход на 5G означает, что трафика будет гораздо больше.

Что говорят телекоммуникационные компании?

Verizon и AT&T утверждают, что С-диапазон 5G применяется примерно в 40 других странах и не вызывает проблем с авиационными помехами.

Они также договорились о буферных зонах вокруг 50 аэропортов в США, подобных тем, которые используются во Франции, на шесть месяцев, чтобы снизить риски помех.

Verizon уже заявила, что не будет использовать более высокую часть диапазона в течение нескольких лет.

Почему это не проблема в других странах?

Европейский союз в 2019 году установил стандарты для средних частот 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, что ниже частот, применяемых в Соединенных Штатах. Эти частоты были проданы с аукциона в Европе и до сих пор без проблем используются во многих из 27 стран-членов ЕС.

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), которое курирует 31 государство Европы, 17 декабря заявило, что проблема существует только в воздушном пространстве США, а в Европе риска опасных помех выявлено не было.

Чиновники FAA также отметили, что диапазон, используемый, например, во Франции (3,6-3,8 ГГц), значительно ниже диапазона, в котором работают высотомеры в Соединенных Штатах, а уровень мощности сигнала в сетях 5G Франции намного ниже, чем в Соединенных Штатах.

В Южной Корее частота мобильной связи 5G составляет 3,42-3,7 ГГц, и с момента запуска сетей 5G в апреле 2019 года сообщений о помехах радиоволнам не поступало.

"Операторы беспроводной связи почти в 40 странах Европы и Азии в настоящее время используют диапазон C для 5G, при этом не сообщается о воздействии на радиовысотомеры, которые работают в том же международном диапазоне 4,2-4,4 ГГц", — говорится в заявлении CTIA в Федеральную комиссию по связи.