Американские эксперты ожидают наступления России в Донбассе. К чему оно может привести?

Российская армия может перегруппироваться и начать новое наступление на западе Донецкой области, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Каким потенциалом она располагает, какие риски и возможности для нее сейчас возникают? Что происходит на поле боя? И что планирует Украина?

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Российские боевые подразделения, высвободившиеся в результате ухода с правого берега Херсонщины, передислоцированы в различные районы Донбасса и усилены мобилизованными резервистами. Вероятно, российские войска надеются начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы развить локальный успех, которого они добились в ноябре в районе Угледара и Павловки, пишет Институт изучения войны (ISW).

По информации его экспертов, российские войска перебрасывают к линии фронта тяжелую технику из тыловых районов Луганской области.

С приходом холодов российская армия заметно активизировалась на всей линии фронта в Луганской и Донецкой областях Украины. Продолжается российское наступление в районе Бахмута — атаки на город идут как в лоб с востока, так и в обход с юга (в районе Опытного и Курдюмовки) и с севера (под Соледаром).

Завязались бои за Авдеевку и Марьинку — подконтрольные Украине населенные пункты к северу и западу от Донецка. Продолжается давление у Новомихайловки к юго-западу от областного центра. Российские части пытаются наносить контрудары и в Луганской области — в районе Сватово и Кременной.

"Они лезут и лезут, группами по 30 человек, пытаются выдавить наших. Количество погибших людей их не волнует. Положили одних — выпускают других, и идут, и идут и идут, причем стараются обходить нас со всех сторон. Лезут, как зомби, ничто их не останавливает", — рассказывает боец ВСУ под Бахмутом.

Под Бахмутом "идут кровопролитные бои", подтверждает владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Противник оказывает сопротивление такого уровня, которого, возможно, еще не было в истории последнего столетия".

На вопрос корреспондента портала Pravda.Ru, может ли он подтвердить слухи о взятии населенного пункта Опытное под Бахмутом, о чем уже много раз сообщали российские СМИ, Пригожин ответил: "Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь. У штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" есть правило — взял населенный пункт, никому об этом не говори день-два. Выдержи все контратаки противника и только после этого сообщай о взятии и водружай российский флаг".

Попытки российских частей наступать в Донецкой области и контратаковать в Луганской продолжаются уже примерно месяц. Некоторое продвижение вглубь украинской территории есть, но его можно увидеть только на картах крупного масштаба.

Несмотря на имеющийся потенциал для новых наступательных операций, боеспособность российских войск остается невысокой, и маловероятно, что им удастся захватить стратегически важную территорию в ближайшие месяцы, полагают эксперты ISW.

"Путинских генералов ругали за то, что они объясняли необходимость уступать территорию сохранением своей армии. Теперь им предстоит куда более сложный разговор", — заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

"Позвольте мне сказать Путину то, о чем, возможно, боятся сказать ему его генералы и министры: Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов. Это означает, что ее способность проводить успешные наступательные наземные операции быстро снижается", — сказал Радакин.

"В этом нет никакой загадки. Путин планировал 30-дневную войну, но российские орудия стреляют уже почти 300 дней. Чулан пуст. Морально, концептуально и физически силы Путина на исходе", — считает он.

В чем смысл атак без явного успеха?

Нынешние наступательные действия российской армии можно объяснить нежеланием уступать стратегическую инициативу, чтобы не оказаться, как это было осенью, в ситуации, когда все ее шаги были вынужденными.

Очевидно и то, что России — после тяжелых неудач на фронтах — нужно выиграть время и собраться с силами.

Так ведет себя боксер на ринге, устоявший на ногах после сокрушительного апперкота. Он демонстрирует способность "держать удар" — бросается в атаку, стараясь показать сопернику, что ничего страшного с ним не случилось, он полон энергии, очень зол и ничего не боится.

"Они [россияне] делают все возможное, чтобы не дать нам перегруппироваться и самим нанести удар, — рассказал в интервью журналу Economist (требуется подписка) командующий ВСУ генерал Валерий Залужный. — Они сковывают наши войска и не дают перегруппироваться. И тот факт, что они продолжают упорно сражаться, конечно, очень плох. Но это не решение стратегической проблемы. Это просто истощает Вооруженные силы Украины".

Залужный считает ситуацию в Донбассе стратегически безвыигрышной для российской армии, но у него нет сомнений, что та не отказалась от планов захвата украинских территорий, включая Киев, и готовит новые ресурсы.

"Они 100% готовятся. Готовят боеприпасы. Не самого лучшего качества, но все же. Это будут не те ресурсы, которые у них были бы в случае прекращения огня на два года. Все будет не так. Они будут паршивые, и их боевой потенциал будет очень, очень низким, — говорит Залужный. — Даже если он [Путин] наберет еще миллион людей, чтобы закидывать телами, как Жуков, это все равно не принесет желаемого результата".

"Поэтому наша следующая проблема — это в первую очередь удержать нашу линию и не терять больше территорий. Это ключевое. Потому что освобождать территории в 10-15 раз тяжелее, чем их удерживать", — сказал генерал.

Наступление в Донбассе: плюсы и минусы для российской армии

Плюсы

В отличие от северных и южных областей Украины, где российская армия потерпела поражения, обстановка в Донбассе для нее относительно благоприятна в плане логистики.

Захватить территорию и взять ее под контроль — не одно и то же. Оккупационные войска на юге и севере ощутили это сразу же, столкнувшись с враждебным окружением и осознав, насколько растянуты и уязвимы линии коммуникаций.

Неспособность полноценно снабжать херсонскую группировку сначала стала причиной отказа российского Генштаба от наступления на Николаев и Кривой Рог, а затем и отхода за Днепр. Аналогичная ситуация ранее возникла в Киевской и Черниговской областях, а в Харьковской и вовсе едва не обернулась военной катастрофой.

В Донбассе еще до российского вторжения 24 февраля существовала сплошная линия фронта с хорошо укрепленной обороной и налаженными путями снабжения по территории лояльных Москве "народных республик".

Похоже, что российской армии удалось, по крайней мере, частично, решить вопрос с поставками боеприпасов на передовую в Донбассе. Проблема возникла с появлением у ВСУ американских ракетных установок "Хаймарс", которые разгромили близко расположенные к линии фронта российские склады арттехвооружения и вынудили российское командование переместить их глубоко в тыл.

Сейчас очевидцы сообщают, что на отдельных участках фронта российская артиллерия снова ведет довольно интенсивный огонь, почти как летом.

Другой плюс наступления в Донбассе — наличие хоть какой-то мотивации. Каждый военный желает знать, когда или по достижении каких целей закончатся боевые действия. В условиях, когда высшее российское руководство не может или не хочет внятно обозначить задачи так называемой специальной военной операции, каждый командующий может трактовать их по-своему, мотивируя подчиненных на достижение результата.

Например — возьмем Бахмут, и все. Или возьмем Бахмут, а там уж и до Краматорска рукой подать, выйдем на границы Донецкой области — и все. Бойцам хочется в это верить. Во всяком случае, Путин что-то говорил об "освобождении" территорий ЛДНР.

Минусы

В военных операциях, в которых задействованы большие массы пехоты, при прочих равных наступающая сторона находится в заведомо худших условиях, чем обороняющаяся. Она несет несравнимо большие потери при штурме вражеских позиций.

Потери сторон выравниваются, если наступающим удается добиться оперативного успеха и развить его — например, окружить, отрезать противника, обратить его в паническое бегство, принудить к сдаче. Если же успеха или его развития нет, то соотношение убитых-раненых-пленных между силами обороны и атаки почти никогда не бывает в пользу последних. Оно может составлять 1:5, 1:10 и более — как бы ни пытались пропагандисты убедить в обратном.

В зимних условиях вопрос стоит еще более остро — в случае ранения и обездвиживания на поле боя шансы на выживание резко падают. В первую очередь это касается тех, кто атакует.

Отсутствие фактора внезапности — безусловный минус любой военной операции. Противник готов встретить во всеоружии.

Интенсификации боевых действий в Донбассе способствовало высвобождение части российских подразделений из-под Херсона, которые могли быть переброшены в том числе и на донецко-луганское направление.

Но не меньшие по численности силы высвободились и у ВСУ. Где они находятся сейчас — информации в открытых источниках нет. А значит, могут появиться в любом месте.

Есть и еще один фактор, на который указывают как западные, так и российские эксперты — невысокая чувствительность российского общества к военным потерям. Для российского командования это, возможно, хороший знак — с него спросят прежде всего за отсутствие результата, а не за гибель личного состава. Для тех же, кого посылают в атаку на украинские пушки и пулеметы, — наоборот.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько серьезны, что эти люди не будут воевать. Будут. Если царь говорит им, идите на войну — они идут на войну", — говорит командующий ВСУ Валерий Залужный.