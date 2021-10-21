Американские хирурги впервые успешно пересадили человеку почку свиньи

Американские хирурги утверждают, что впервые сумели успешно пересадить свиную почку человеку.

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Врачи надеются, что это поможет решить проблему нехватки донорских органов.

Трансплантация носила явно экспериментальный характер: мозг пациента прекратил жизнедеятельность, он находился на искусственном жизнеобеспечении без шансов на выздоровление.

Почку взяли у генетически модифицированной свиньи. Модификация Работа еще не рецензировалась и не публиковалась.

Эксперты говорят, что на сегодняшний день это самый сложный эксперимент в этой области. Похожие тесты ранее проводились на приматах, но не на людях.

Собственно, само по себе использование органов свиньи для трансплантации - не новая идея. Свиные сердечные клапаны уже давно пересаживают людям.

По размерам органы свиньи сопоставимы с человеческими, что делает их удобными для трансплантации.

Во время операции в медицинском центре Langone Health при Нью-Йоркском университете хирурги соединили донорскую почку свиньи с кровеносными сосудами реципиента, чтобы проверить, будет ли она нормально функционировать после присоединения или организм ее отторгнет.

В течение следующих двух с половиной дней они внимательно наблюдали за работой почки.

Ведущий исследователь доктор Роберт Монтгомери рассказал программе BBC World Tonight: "Мы наблюдали почку, которая в основном функционировала как трансплантат почки человека и оказалась совместимой в том смысле, что выполняла все функции нормальной человеческой почки".

Врачи признают, что у нового метода существует и этическая сторона, однако напоминают, что около 40% пациентов, ожидающих трансплантации, умирают, так ее и не дождавшись.

Доктор Марьям Хосрави, работающая в Национальной службе здравоохранения Великобритании, считает: "Мы не должны делать это только потому, что мы это можем. Я думаю, что ответить на эти вопросы должно общество в целом".

Несмотря на успех операции, врачи считают, что подбор человеческих органов для трансплантации пока остается приоритетным. Новая технология нуждается в многочисленных клинических испытаниях, прежде чем станет повседневной реальностью.