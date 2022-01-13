Американские сенаторы предложили санкции на случай российского вторжения на Украину

Группа сенаторов-демократов представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в случае агрессии России против Украины.

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Пакет ограничительных мер предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, санкции против крупнейших российских банков, российского госдолга, владельцев сырьевых компаний и "Северного потока-2".

О том, что предложенный сенаторами пакет включает санкции лично против президента Владимира Путина, ранее в среду сообщила газета Washington Post. Издание утверждает, что Белый дом поддерживает предлагаемый демократами вариант санкций.

Законопроект "Акт по защите суверенитета Украины" предложил глава комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес и еще 25 сенаторов-демократов.

Что предлагают сенаторы



Согласно законопроекту, в случае агрессии России против Украины президент США Джо Байден должен в течение 60 дней ввести ограничительные меры против президента и премьер-министра России, министров иностранных дел, обороны, начальника генштаба Вооруженных сил России и командующих различными видами вооруженных сил, а также других высокопоставленных военных.

Предлагается также предать огласке подробный отчет о личном капитале и финансовых активах президента Владимира Путина и его близкого окружения, а также членов их семьи — супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

Санкции также предусмотрены в отношении как минимум трех или более банков и компаний из списка: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, ФК "Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Кроме того, речь идет об отключении России от международных платежных систем и запрете на операции с российским госдолгом.

В середине апреля Байден подписал указ, запрещающий американским финансовым институтам участвовать в покупке на первичном рынке российских суверенных облигаций. Сенаторы же предлагают расширить запрет и на вторичный рынок госдолга.

Отдельным пунктом предусмотрены санкции против "Северного потока-2" — под них может попасть любая организация, занимавшаяся его строительством или планированием, а также эксплуатацией.

Еще один пункт дает президенту США ввести санкции против лиц, имеющих отношение к сырьевой отрасли — нефтегазовым и угледобывающим компаниям, а также занимающимся добычей и переработкой других полезных ископаемых.

На фоне переговоров



Законопроект был опубликован американскими сенаторами на фоне переговоров с Россией, которая в прошлом году потребовала гарантий безопасности и нерасширения НАТО на Украину. Москва добивалась выполнениях своих требований на фоне сообщений американской разведки о концентрации около 100 российских военных вблизи с украинской границей.

Переговоры между представителями США и России прошли 10 января в Женеве, в среду, 12 января, состоялось первое после двух с половиной лет заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлениям переговорщиков, стороны остались на своих позициях.

Страны альянса настаивают на незыблемости принципа "открытых дверей" и права Киева претендовать на членство в НАТО, Москва требует заблокировать такую возможность документально, считая это угрозой для своей национальной безопасности.

В числе прочего законопроект сенаторов предусматривает дополнительная помощь Украине в области безопасности в размере 500 млн долларов США.

7 декабря состоялся разговор Путина и Байдена в режиме видеомоста. До переговоров американские СМИ также сообщали о различных вариантах санкций в случае российского вторжения на Украину.

Агентство Блумберг, в частности, писало, что Белый дом и европейские союзники США в числе прочего рассматривают вариант с ограничением конвертации рубля в доллары и другие иностранные валюты.

Самым радикальным вариантом было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, но это нанесло бы ущерб обычным россиянам, поэтому американские чиновники склоняются к варианту ограничить конвертацию рублей в доллары, евро или британские фунты, заявляли источники Блумберга. Агентство не исключало, что американские санкции могут коснуться и "некоторых крупнейших банков России".

Об угрозе отключения России от системы SWIFT рассказывала и телекомпания Си-эн-эн.

Соединенные Штаты в основном определились с вариантами санкций против России в случае ее вторжения в Украину и будут готовы ввести их, "как только появятся танки", сообщило в среду агентство Рейтер, сославшись на высокопоставленных представителей администрации Байдена, общавшихся с группой журналистов.

По их словам, санкции будут соответствовать обещанию Байдена ответить России серьезными экономическими последствиями, если она вторгнется в Украину.

"У нас есть готовые цели для санкций, которые будут введены, как вы говорите, когда танки пересекут границу", — заявил журналистам один из собеседников в администрации президента США.