Американские сенаторы в Риге поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтии
Foto: Levits Egils

Члены комитета Сената США по разведке в Риге в беседе с президентом Латвии Эгилом Левитсом высказались в поддержку усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

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19 июня в Рижском замке президент Латвии встретился с сенатором Марком Уорнером, председателем Комитета Сената США по разведке, и тремя членами комитета Ангусом Кингом, Роем Блантом и Ричардом Бером, прибывшими в Латвию.

В ходе беседы обсуждалась подготовка к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня, где будет принята новая стратегическая концепция НАТО.

Американские сенаторы в Риге поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтии
Foto: Levits Egils

Президент Латвии подчеркнул, что концепция должна соответствовать нынешней геополитической ситуации, когда Россия осуществляет военную агрессию против своих соседей и грубо нарушает международное право.

Ранее сообщалось, что страны Балтии хотят увеличить присутствие союзных войск до уровня бригады вместо батальона.

Американские сенаторы в Риге поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтии
Foto: Levits Egils

Сенаторы США выразили непоколебимую поддержку Латвии как союзнику НАТО и подтвердили понимание США необходимости усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Кроме того, Левитс напомнил, что Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины, поэтому в отношении Беларуси также должны быть введены самые жесткие санкции.

Также обсуждалась энергетическая безопасность стран Балтии, отказ от российского импорта и подготовка к долгосрочному переходу на возобновляемые ресурсы.

Американские сенаторы в Риге поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтии
Foto: Levits Egils
Американские сенаторы в Риге поддержали укрепление присутствия НАТО в Балтии
Foto: Levits Egils
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