Американские СМИ объяснили, почему контрнаступление Украины идет так медленно

Американская газета Wall Street Journal в воскресенье пытается ответить на вопрос, который практически ежедневно задают украинским политикам и их союзникам на Западе последние несколько недель, — почему контрнаступление идет так медленно.

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Авторы отмечают, что в прошлом году Украина, благодаря умелым маневрам, сумела добиться преимущества над российской армией, несмотря на нехватку людей, вооружения и сопоставимой с Россией поддержки с воздуха. Умелое командование, хорошее знание местности и эффективное использование дронов и цифровых технологий позволили украинским военным дать отпор гораздо более многочисленной и изначально лучше оснащенной армии, которая на их фоне выглядела неуклюжей и погрязшей в бюрократических проволочках.

Всему этому пришел конец, констатирует издание. Сейчас Украина пытается выбить с позиций окопавшегося на ее территории врага, что считается одной из сложнейших военных операций. Российские военные потратили месяцы на строительство оборонительных сооружений, в том числе бункеров, противотанковых ловушек и минных полей.

Для российских сил, которые ранее в этом году пытались захватить больше украинских территорий, наступление не увенчалось успехом, однако удерживать оборонительные позиции будет легче, пишет WSJ со ссылкой на Майкла О’Хэнлона, специалиста в области безопасности Брукингского института в Вашингтоне.

Например, украинские солдаты рассказали, что российские военные в Запорожской области построили километры зигзагообразных, соединенных между собой траншей, некоторые из которых укреплены бетоном или покрыты ветками и землей, чтобы их было трудно обнаружить с помощью дронов. Поля сильно заминированы. Как минимум в двух случаях, по словам украинских военных, тела их убитых товарищей также были заминированы.

"Невозможно полностью уничтожить такие хорошо подготовленные позиции перед наступлением", — пояснил журналистам один из украинских военных. По его словам, чтобы взять эти позиции, район нужно сначала накрыть артиллерийским огнем, а затем продвигаться вперед с помощью бронетехники, чтобы задействовать пехоту. Однако нехватка танков и другой бронетехники затрудняет реализацию этой стратегии.

Наступление на окопавшиеся силы оккупантов было тяжелым испытанием даже для самых мощных армий мира, напоминает WSJ. Союзникам, высадившимся на побережье Нормандии во время Второй мировой войны, потребовалось более двух месяцев, чтобы прорвать немецкие укрепления и продвинуться вглубь страны.

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В 1991 году прежде чем сухопутные силы коалиции продвинулись в ходе операции "Буря в пустыне", США в течение пяти недель вели воздушную кампанию, чтобы ослабить позиции иракских военных, напоминает WSJ.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN выразил сожаление, что Украина не смогла начать контрнаступление раньше — до того, как Россия успела установить оборонительные сооружения и заминировать территории.