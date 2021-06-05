Американские спецслужбы не смогли объяснить полеты НЛО

Спецслужбы США, подготовившие доклад о происшествиях с НЛО, не нашли доказательств их связи с инопланетянами, но и не смогли объяснить многие их этих случаев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

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Как пишет портал телеканала "Дождь", летом прошлого года Пентагон сообщил, что специальное секретное подразделение ведомства займется изучением случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО).

Всего авторы доклада изучили более чем 120 инцидентов, произошедших за последние 20 лет, пишет The New York Times. В итоге спецслужбы доказали, что большинство этих случаев не были связаны с деятельностью военных США или с использованием американских технологий, рассказали источники издания.

В докладе говорится о сложно объяснимых явлениях НЛО, таких как ускорение, способность изменять направление и погружаться в воду. По словам источников, одно из возможных объяснений НЛО — это метеорологические зонды или другие исследовательские аппараты.

Высокопоставленные чиновники, знакомые с выводами доклада, назвали их двусмысленными и заявили, что власти не могут окончательно исключить теории о том, что необъяснимые явления, зафиксированные в том числе военными летчиками, могут быть связаны с космическими кораблями пришельцев.

Как отмечает NYT, часть доклада засекречена, его сокращенную версию представят Конгрессу 25 июня.