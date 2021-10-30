Американские спецслужбы считают, что происхождение коронавируса навсегда останется загадкой

Разведывательные службы США заявили, что, вероятно, никогда не смогут установить первопричину появления коронавируса, вызывающего Covid-19, однако продолжают придерживаться мнения, что он не был специально создан в качестве биологического оружия.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Бюро директора национальной разведки (этот пост сейчас занимает Эврил Хэйнс) опубликовало новую редакцию анализа истоков коронавируса (предыдущую администрация Байдена опубликовала в августе). В ней по-прежнему рассматриваются две гипотезы его происхождения: утечка из лаборатории (в этом контексте обычно упоминается Уханьский институт вирусологии) и естественная мутация при передаче вируса, прежде распространявшегося среди животных, к человеку.

Обе версии остаются в равной степени правдоподобными, никаких новых данных, позволяющих остановиться на одной из них и отбросить вторую, так и не появилось, говорится в докладе американского разведывательного сообщества.

Доклад рассекречен и опубликован на сайте Бюро директора национальной разведки.

Китай неодобрительно относится к этому начинанию американских спецслужб.

Разведывательное сообщество США включает в себя 17 ведомств. Четыре из них (конкретно ни одно из ведомств не называется) тяготеют к версии о естественном происхождении вируса, однако признают, что степень уверенность в этой версии у них низкая.

В то же время одна служба считает, что первые случаи заражения человека Covid-19 явились результатом утечки из лаборатории, возможно во время экспериментов или обращения с зараженными животными в Уханьском институте вирусологии. Этот вывод у аналитиков спецслужбы вызывает несколько более высокую степень уверенности — они ее оценивают как умеренную.

В докладе говорится, что китайские власти не знали о существовании вируса до начала вспышки Covid-19 в Ухане в конце 2019 года. Вместе с тем, отмечается в докладе, Пекин по-прежнему препятствует международному расследованию и отказывается делиться информацией.

По официальной китайской версии, первая вспышка нового вируса началась на птичьем рынке в Ухане в 2019 году. Именно поэтому версия о естественном происхождении вируса поначалу считалась единственной обоснованной, а попытки связать вирус с деятельностью уханьского института многие ученые воспринимали как конспирологию.

Однако в начале года американские СМИ нашли косвенные свидетельства, позволяющие серьезнее отнестись к версии об утечке вируса из лаборатории.

В мае президент Джо Байден поручил спецслужбам проанализировать всю имеющуюся информацию в пользу обеих версий, не исключая и лабораторную.

В китайском посольстве в Вашингтоне новый доклад разведсообщества назвали фарсом. "Попытки США опираться не на ученых, а на разведывательный аппарат для выявления истоков Covid-19 — это полный политический фарс, — цитирует Рейтер заявление посольства. — Мы поддерживаем усилия по поиску его источников на научной основе и продолжим активно участвовать в этом процессе. Вместе с тем, мы твердо отвергаем попытки политизировать этот вопрос".