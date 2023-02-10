Американские военные сбили неопознанный летательный аппарат над Аляской, сообщает газета The New York Times со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джона Кирби. Об этом пишет Meduza.

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По словам Кирби, аппарат был размером с "небольшую машину" и летел на высоте около 12 километров. Из-за высоты полета он представлял потенциальную угрозу для гражданских самолетов, поэтому президент Джо Байден приказал его сбить.

Кирби отметил, что власти пока не могут сказать, был ли сбитый аппарат очередным аэростатом. "Мы называем его объектом, потому что это лучшее описание, которое у нас есть на данный момент", — пояснил он.

В начале февраля власти США сообщили, что американские военные несколько дней отслеживали китайский аэростат, летавший в воздушном пространстве страны. Позднее МИД Китая заявил, что это был исследовательский аэростат, который сбился с курса и случайно оказался в США.

4 февраля американские военные сбили аэростат над акваторией Атлантического океана. Позднее в Госдепартамента США заявили, что сбитый воздушный аппарат был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР.