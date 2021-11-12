Американские ВВС проведут тренировочные полеты в Эстонии, сообщила в пятницу BNS пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии.

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В субботу самолеты ВВС США проведут тренировочные полеты в эстонском воздушном пространстве. Учения затронут островную и северную части Эстонии, тренировки запланированы на светлое и темное время суток.

Учения нацелены на улучшение взаимодействия союзников с Силами обороны и Кайтселийтом. Они также позволяют повысить общий уровень подготовки сил альянса для реагирования на кризисы.

США проводят подобные учения на регулярной основе в целях оценки боеготовности своих сил к выполнению своих обязательств в сфере безопасности в Прибалтике.