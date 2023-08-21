Американских граждан призвали покинуть Беларусь
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Посольство США в Беларуси призвало американских граждан покинуть страну, соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства.

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Там напомнили, что власти Литвы на прошлой неделе закрыли два пункта пропуска на границе с Беларусью, после чего открытыми остались четыре пункта. Посольство также отмечает, что возможно дальнейшее закрытие пограничных пунктов.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. Следует рассмотреть возможность выезда через оставшиеся [открытыми] пункты пересечения границы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не следует выезжать в Россию или в Украину", — говорится в сообщении.

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников из ЧВК "Вагнер" и активизации попыток перехода границы нелегальными мигрантами.

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BBC News Русская служба:

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