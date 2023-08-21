Американских граждан призвали покинуть Беларусь

Посольство США в Беларуси призвало американских граждан покинуть страну, соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Там напомнили, что власти Литвы на прошлой неделе закрыли два пункта пропуска на границе с Беларусью, после чего открытыми остались четыре пункта. Посольство также отмечает, что возможно дальнейшее закрытие пограничных пунктов.

"Гражданам США, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну. Следует рассмотреть возможность выезда через оставшиеся [открытыми] пункты пересечения границы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Беларуси. Не следует выезжать в Россию или в Украину", — говорится в сообщении.

Страны Балтии и Польша обсуждают возможность полного закрытия границы с Беларусью на фоне прибытия в страну наемников из ЧВК "Вагнер" и активизации попыток перехода границы нелегальными мигрантами.