Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

Глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан, передает ZN.UA.

По словам Стаббса, спустя пару лет после дефолта рынки, как правило, снова открывают свои двери для таких государств. По его мнению, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе стал проблемой тех, кто дал деньги в долг.

При этом, конкретные страны экономист не назвал.

Если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике, добавил Стаббс.

8 марта Ливан объявил дефолт по евробондам из-за невозможности погасить еврооблигации в размере $1,2 млрд.