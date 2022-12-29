Американский ленд-лиз для Украины до сих пор не работает. Почему?

Более полугода назад президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Символично, что это произошло 9 мая. Однако до сих пор этот закон так и не заработал. Почему?

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Документ под названием "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года" был внесен в Конгресс США еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в январе 2022 года.

3 мая его одобрила большинством голосов Палата представителей Конгресса США (417 — за, 10 — против), а до этого законопроект рассмотрел Сенат.

Предполагалось, что этот закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США бесперебойно снабжали своих союзников, в частности Советский Союз, вооружениями, военной техникой и продовольствием без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой.

"Сегодняшнее подписание закона о ленд-лизе — это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад", — публично поблагодарил тогда Байдена президент Украины Владимир Зеленский.

Однако во время своего визита в Вашингтон 21 декабря глава Украины вопрос об этом законе публично не поднимал.

Новый ленд-лиз пока не заработал так, как тот, времен Второй мировой.

Особенности ленд-лиза от США

Суть этого закона фактически в следующем: президент США может уполномочить правительство предоставлять в долг или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население.

Такое нововведение позволяет значительно упростить бюрократический процесс, обычно сопровождающийся продажей оружия: в этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

"Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна вернуть ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые ее повреждения, — объяснял изданию Defenseone политический аналитик Института Катона Джордан Коэн. — Законопроект отменяет подобные ограничения".

Однако, по состоянию на данный момент, украинские власти фактически признают, что не заинтересованы в запуске процедуры ленд-лиза — поскольку США пока и так предоставляют вооружения без оплаты и условий.

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко объясняет, что по программе ленд-лиза объемы поставок напрямую зависят от финансовых возможностей Украины.

"Наши американские партнеры осознают, что украинцы сегодня платят самую высокую цену, защищая не только свою свободу, но и безопасность всей Европы. Недостаточность помощи Украине или ее неэффективность повлечет фатальные последствия для всего свободного демократического мира", — сказал он в интервью украинскому телевидению.

В Белом доме подтверждают такую ​​позицию. Координатор Совета национальной безопасности и стратегических коммуникаций Джон Кирби отмечает, что пока для США в приоритете "помощь, за которую не придется платить".

Инструментов для этого достаточно, отмечает представитель Вашингтона: "У нас уже много полномочий, и мы ими пользуемся".

В настоящее время Украина получает военную помощь из федерального бюджета США по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), внешнее военное финансирование (FMF) и пополнение запасов оружия США.

На USAI — основную программу поставки вооружения для Киева — Конгресс 23 декабря выделил 800 млн долларов. В общей сложности на поддержку Украины Вашингтон в следующем году планирует потратить 45 млрд долларов.

Много это или мало? Для сравнения, за 2021-22 годы Соединенные Штаты только вооружений для ВСУ выделили почти на 12 млрд долларов.

Сколько стоит помощь?

Понятно, что пока программа ленд-лиза для Украины не начала действовать, любые финансовые прогнозы преждевременны. Также сложно предположить, какие виды вооружений сможет получить Киев.

Украинские власти уже сейчас называют среди желаемых самолеты F-16 или F-15, а также танки Abrams.

Следует заметить, что во время Второй мировой США в рамках ленд-лиза предоставляли Советскому Союзу самые современные военные самолеты.

После победы над нацистской Германией советские власти начали пропагандистскую кампанию по принижению роли военной помощи США. Но даже они были вынуждены признать решающую роль американского истребителя "Аэрокобра" (Bell P-39 Aircobra) для достижения господства в небе.

Вашингтон отдал тогда СССР половину всех своих самолетов такого типа (около 5000). Именно на нем вели воздушные бои советские асы. Маршал авиации, трижды герой Советского Союза Александр Покрышкин на "Кобре" выиграл 48 воздушных дуэлей.

Эти истребители начали поставлять на восточный фронт довольно оперативно — уже через полгода после принятия американского закона о ленд-лизе, то есть в декабре 1941 года.

Кроме самолетов, Америка поставляла своим союзникам танки, корабли, грузовики, оружие, материалы для строительства дорог, одежду, еду, радиостанции, станки, вагоны, нефтепродукты, порох и другие товары.

Всего американские власти предоставили СССР почти 15 тысяч самолетов, 7 тысяч танков и 131 тысячу пулеметов.

Такая значительная материальная поддержка во многом позволила союзным войскам переломить ситуацию в войне с Германией.

А как насчет денег? За четыре года войны США поставили союзникам товаров и оружия почти на 50 млрд долларов, что по нынешнему курсу составляет около 700 млрд.

Больше всех получила Великобритания — 31,4 млрд долларов (по нынешнему курсу — 440 млрд), на втором месте Советский Союз — 11,4 млрд долларов (по нынешнему курсу — 159 млрд).

Поскольку ленд-лиз означает буквально "оплачиваемую аренду", то деньги за часть техники и вооружений Советский Союз был вынужден возвращать арендодателю с процентами.

Вашингтон предъявил Москве счет в 2,7 млрд долларов. Это лишь около 20% стоимости всех поставок. Но и эта сумма не устроила советскую власть.

В ходе длительных и трудных переговоров между странами, оказавшимися по разные стороны "железного занавеса" во время холодной войны, эта сумма снизилась до 720 млн. долларов. Окончательно долг погасила уже Российская Федерация в августе 2006 года.

Что касается основного получателя ленд-лиза — Великобритании — то здесь ситуация была несколько иная. После завершения Второй мировой США списали долг собственно по ленд-лизу, но предоставили разрушенному и почти обанкротившемуся союзнику кредит на 4,3 млрд долларов.

Последнюю выплату по этому долгу Лондон произвел в декабре 2006 года.

Запасной вариант

Время для ленд-лиза еще не пришло, говорит эксперт-американист из Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. А если Конгресс США и дальше не будет блокировать инициативы Байдена, то, возможно, и не наступит.

Дело в том, объясняет эксперт, что нынешняя программа американского ленд-лиза отличается по сути от той, что была во время Второй мировой. Теперь она — не основной, а только запасной вариант помощи.

"В нынешнем варианте мы имеем дело со "страховым пакетом". То есть, он есть на тот случай, если Конгресс не захочет поддерживать Украину или сотрудничать с Украиной", — говорит Краев.

Пока законодательная ветвь США в целом привержена помощи Украине. Но по результатам последних выборов ситуация может измениться: правящая Демократическая партия потеряла большинство в Конгрессе. Теперь у власти там будут республиканцы.

"Сейчас у нас очень адекватный Конгресс, и следующий его состав, который начнет работу с 3 января 2023 года, тоже выглядит более-менее проукраинским, — успокаивает Александр Краев и добавляет. — Но на случай каких-либо проблем, либо с финансированием, либо с республиканскими политиками, у нас есть эта программа ленд-лиза".

Однако уже сейчас звучат упреки, что, мол, Белый дом сознательно блокирует ленд-лиз для Украины. На американском сайте онлайн-петиции даже появилась петиция с требованием Байдена разблокировать эту программу. По состоянию на конец декабря ее подписали почти 7,5 тысячи граждан.

Петиция обращает внимание, что по закону о ленд-лизе президент США должен назначить уполномоченное лицо или предоставить Пентагону самостоятельное право формировать перечень необходимых вооружений и начать их передачу Украине.

"Подводные камни"

Александр Калиниченко, юрист-международник, руководитель проекта "Заметки Атлантиста" считает, что США сознательно не хотят запускать на полную мощность свой военно-промышленный комплекс и предпочитают предоставлять оружие Киеву в текущем режиме.

"По моему мнению, причина очевидна: под запуск ленд-лиза или наращивание других инструментов военной помощи Украине Вашингтону необходимо запускать собственный ВПК в другом режиме, например, расконсервировать линии производства боеприпасов, ремонта старой и производства новой техники и т.п.", — отмечает аналитик.

Регулируя количество предоставленного вооружения, Вашингтон также может "управлять эскалацией" конфликта в Украине, при этом выполнять свои обязательства перед другими союзниками и не исчерпывать свои собственные запасы оружия.

Следует отметить, что на процедуре подписания закона о ленд-лизе в Белом доме присутствовала конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц.

Сейчас эта республиканка тяготеет к крылу поклонников Дональда Трампа, жестко критикует Байдена, а также публично вступила в конфликт с влиятельным в Киеве главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Она 23 декабря она проголосовала против бюджета на оборонные расходы, в котором заложена помощь для Украины.

Могла ли она затормозить ход программы ленд-лиза? Американист Александр Краев уверен, что нет.

"Это все догадки. Спартц довольно давно уже не ассоциируется с этой программой и никоим образом не участвует в том, будет ли ленд-лиз воплощен или нет. Я бы не искал здесь каких-то дополнительных "уровней измены", — говорит он.

Согласно тексту закона, действие ленд-лиза распространяется только на 2022-23 финансовые годы в США. То есть, он завершится в конце сентября следующего года. Но документ может быть продлен, как это было во время Второй мировой.

Вопрос только в том, будут ли заинтересованы стороны в дальнейшем существовании этой программы.