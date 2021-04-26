Американский "марсолет" Ingenuity ставит новые рекорды
Foto: NASA

В ходе третьего полета аппарат Ingenuity достиг скорости в 2 метра в секунду и удалился от марсохода Perseverance на 50 метров, сообщили в NASA.

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Управляемый с Земли летательный аппарат Ingenuity ("Изобретательность") в воскресенье, 25 апреля, совершил третий успешный полет над поверхностью Марса, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аппарат поднялся на 5 метров над поверхностью и удалился от марсохода Perseverance ("Настойчивость") на 50 метров.

Расстояние стало максимальным за время пребывания аппарата на этой планете, как и достигнутая им скорость в 2 метра в секунду. Во время третьего полета Ingenuity на некоторое время исчез из поля зрения марсохода, с которого велась съемка.

Первый полет Ingenuity состоялся 19 апреля, второй — 22 апреля. Мини-вертолет массой 1,8 кг оснащен пропеллерами, способными вращаться со скоростью 2400 оборотов в минуту, а также двумя камерами — цветной и черно-белой.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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