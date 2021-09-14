Американский телеведущий решил помочь правозащитникам в Беларуси: он начал продажу плюшевых медведей

Ведущий американской телепередачи Last Week Tonight Джон Оливер открыл сайт, на котором можно купить плюшевых медведей, посвященных президенту Беларуси Александра Лукашенко. Вся выручка от продажи игрушек будет направлена в правозащитные организации в Беларуси, сообщает "Дождь".

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"На медвежонке футболка с любимыми овощами фермера Лукашенко в совершенно случайной конфигурации. Если вам кажется, что они похожи на что-то еще, — что это говорит о вас самих?" — заявил Оливер на видео, опубликованном на канале передачи в YouTube.

Как пишет "Дождь", каждый желающий мог купить себе мишку за 19,99 долларов (16,93 евро): телеканал HBO, на котором выходит передача Оливера, заказал 10 000 плюшевых игрушек. На данный момент все медведи уже распроданы, но по-прежнему есть возможность сделать пожертвование правозащитным организациям через платформу Global giving.

На сайте сообщается, что пожертвования будут направлены на поддержку пострадавшим от политических репрессий, оплату их медицинских расходов, а также на юридическую помощь организациям, которые борются за свободу прессы. На момент написания новости пожертвовано более 194 000 евро.