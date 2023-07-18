Американский военный перешел границу Северной Кореи и был задержан
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Северной Кореи задержали гражданина США после того, как тот пересек границу государства, сообщают представители ООН. По данным СМИ, это американский военный.

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Как говорит Командование Организации Объединенных Наций, которое управляет Демилитаризованной зоной между двумя Кореями, этот человек перешел границу во время экскурсии в Объединенной зоне безопасности, и у него не было разрешения на въезд в закрытое государство.

Пока неясно, является ли этот человек перебежчиком — или он надеялся вернуться в Южную Корею.

Объединенная зона безопасности — это часть ДМЗ, где силы Северной и Южной Кореи находятся лицом к лицу.

"Мы считаем, что в настоящее время он находится под стражей в КНДР, и работаем с нашими коллегами из КНА (Корейской народной армии — ред.) над разрешением этого инцидента", — говорится в сообщении ООН.

Американский вещатель CBS News сообщает со ссылкой на свои источники, что задержанный гражданин США является военным, который служил в Южной Корее.

По данным этого СМИ, его конвоировали обратно в США по дисциплинарным причинам, но после прохождения предполетного досмотра он каким-то образом вернулся и присоединился к экскурсии на границе, рассказал CBS неназванный американский чиновник.

Информацию о том, что задержанный является военным, подтверждает и Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США.

Как отмечает агентство, южнокорейская ежедневная газета Dong-a Ilbo писала, ссылаясь на армию Южной Кореи, что этого человека зовут Трэвис Кинг и он военнослужащий армии США в звании рядового второго класса. Но позже газета удалила это сообщение.

Впрочем, CBS News называет то же имя задержанного военного.

Мужчина, задержанный во вторник, является единственным известным гражданином США, в настоящее время находящимся в тюрьме в Северной Корее.

Инцидент произошел в тот же день, когда американская атомная подводная лодка впервые с 1981 года пришвартовалась в Южной Корее.

Несколькими днями ранее Северная Корея, по словам ее властей, провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе.

Би-би-си обратилась за комментарием в Госдепартамент США.

История побегов

Демилитаризованная зона (ДМЗ) является одним из самых укрепленных районов в мире.

Она заминирована, окружена электрическими заграждениями и колючей проволокой, там также есть множество камер наблюдения. Вооруженной охране здесь полагается дежурить 24 часа в сутки.

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ДМЗ разделяет Северную и Южную Кореи со времен окончания активной фазы Корейской войны 1950-х годов.

Война закончилась перемирием, и технически обе стороны все еще находятся в состоянии конфликта.

Каждый год десятки людей пытаются бежать из Северной Кореи, спасаясь от бедности и голода, но случаи побега через демилитаризованную зону крайне редки из-за высоких рисков.

В последний раз северокорейский солдат бежал в Объединенную зону безопасности в 2017 году. Часть пути он проехал на машине, а затем перебежал военную демаркационную линию, сообщали тогда власти Южной Кореи.

По солдату было сделано 40 выстрелов, но он выжил.

По данным правительства Южной Кореи, до пандемии из Северной Кореи в Китай ежегодно бежали 1 тыс. человек.

В настоящее время в Северной Корее под стражей находятся шесть южнокорейцев.

В 2016 году власти КНДР арестовали американского студента, который был обвинен в краже пропагандистского плаката, что Пхеньян расценил как "враждебный акт". Через 15 месяцев студент вернулся на родину в состоянии комы и позже скончался. В результате отношения США и КНДР резко ухудшились.

Во время президентства Дональда Трампа, в 2018 году, были освобождены трое граждан США, которые находились за решеткой в КНДР. Но в конечном итоге серия переговоров, проведенных между Ким Чен Ыном и тогдашним американским президентом, не особенно помогла улучшению отношений.

С тех пор Северная Корея провела испытания десятков баллистических ракет, на что США и их союзники ответили рядом санкций.

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BBC News Русская служба:

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