Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что спортсменку, осужденную по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина, признанного виновным в незаконной торговле оружием. Эту информацию уже подтвердили МИД РФ и президент США.

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Российское ведомство в комментарии для государственного агентства РИА "Новости" уточняет, что обмен произошел в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а Бут уже вернулся в РФ.

Джо Байден написал в Twitter, что Грайнер сейчас летит в США. Американский лидер, вице-президент и супруга баскетболистки поговорили со спортсменкой по телефону.

Одну из лучших современных баскетболисток 31-летнюю Бриттни Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. По данным следствия, в ее багаже был вейп с гашишным маслом. Спортсменка признала свою вину, в августе ее приговорили к 9 годам заключения.

55-летний Виктор Бут — предприниматель, бывший советский военный. В 2012 году американский суд приговорил его к 25-летнему тюремному сроку по обвинению в заговоре с целью убийства американцев и незаконной торговле оружием. Бут свою вину не признал, российские власти называли приговор "необоснованным и предвзятым".

Летом стало известно, что Москва и Вашингтон обсуждают процедуру обмена, который мог бы включать Грайнер и еще одного американца Пола Уилана. Его задержали в 2018 году в Москве по обвинению в шпионаже, сейчас он отбывает 16-летний срок. Адвокат Уилана сообщил, что его подзащитный остается в колонии, возможность его освобождения продолжает обсуждаться.