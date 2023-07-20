Amnesty: Более 21 000 россиян были наказаны за критику войны

Только в 2022 году в России за антивоенную позицию были наказаны более 21 тысячи человек. Об этом сообщается в новом докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в четверг, 20 июля.

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"Подавление (инакомыслия. — Ред.) в России всеобъемлюще. Целый ряд мер направлен на то, чтобы заставить замолчать критические голоса против российской захватнической войны", — отмечают правозащитники. В докладе они анализируют, как российские власти расправляются с теми, кто в РФ осуждает захватническую войну против Украины, а также рассматривают законы и практики, с помощью которых подавляется антивоенное движение в России. "Крайне несправедливые процессы в этой системе приводят к тюремному заключению и крупным штрафам", — отмечает Юлия Духров, исполняющая обязанности генерального секретаря Amnesty International в Германии.

AI: Репрессивные законы в РФ абсурдны

По данным организации, большинство людей, подвергшихся в РФ преследованиям за антивоенную позицию, получили штрафы, в то же время 2307 из них были арестованы. По статьям о "фейках об армии" и "повторной дискредитации" вооруженных сил РФ было привлечено более 150 человек, говорится в исследовании. Принятые в РФ репрессивные законы его авторы называют "абсурдными".

Кроме того, Amnesty задокументировала случаи, когда россияне были приговорены к лагерям, и теперь организация считает их политическими заключенными. Правозащитники призвали власти РФ освободить всех задержанных за антивоенную позицию и отменить репрессивные законы.