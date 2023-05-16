Amnesty International: число казней в мире в 2022 году оказалось самым высоким за пять лет

Число казней, зарегистрированных в мире в 2022 году, стало самым высоким за последние пять лет, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. По ее данным, главная причина — в том, что несколько государств Ближнего Востока стали чаще применять высшую меру наказания.

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В ежегодном обзоре правозащитников говорится, что в 2022 году в 20 странах в общей сложности было казнено 883 человека — это на 53% больше, чем годом раньше.

На долю Ирана, Саудовской Аравии и Египта приходится 90% этих смертных приговоров.

Статистика не включают Китай, где, как считается, ежегодно казнят тысячи людей. Однако сведения о казнях в Китае засекречены, что не позволяет правозащитникам точно оценить число смертных приговоров в стране.

Amnesty International также смогла подтвердить, что смертные приговоры приводились в исполнение в Северной Корее, Вьетнаме, Сирии и Афганистане, но собранных данных оказалось недостаточно, чтобы получить достоверные минимальные цифры о казненных в этих государствах.

Согласно отчету организации, число смертных казней выросло главным образом за счет Ирана и Саудовской Аравии.

В докладе говорится, что в Иране было казнено 576 человек — по сравнению с 314 в 2021 году. 279 человек были осуждены к высшей мере наказания за убийство, 255 — за преступления, связанные с наркотиками, 21 — за изнасилование и 18 — за обвинение во "вражде против Бога" (еще три человека казнили за неизвестные преступления).

В категорию казненных за "вражду против Бога" попали двое мужчин, которых задержали в связи с антиправительственными протестами, вспыхнувшими в Исламской Республике в сентябре. Эксперт ООН назвал их суды "произвольными, краткими и фиктивными судебными процессами, запятнанными обвинениями в применении пыток".

В Саудовской Аравии число казней утроилось с 65 в 2021 году до 196 в 2022 году — это самое высокое число, зафиксированное в стране сотрудниками Amnesty International за последние 30 лет.

Из них 85 человек были преданы смерти после осуждения за преступления, связанные с терроризмом, и 57 — за преступления, связанные с наркотиками, говорится в докладе. Казни за преступления, связанные с наркотиками, похоже, означают конец моратория, который, как сообщается, действовал с 2020 года.

В один день в марте 2022 года саудовские власти одновременно казнили 81 человека. По меньшей мере 41 из них — представители шиитского меньшинства, включая двух осужденных за преступления, связанные с их участием в антиправительственных протестах.

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Amnesty International ранее обвиняла саудовскую судебную систему в вынесении смертных приговоров по итогам вопиюще несправедливых судебных процессов, включая вынесение вердиктов на основе "признаний", полученных под пытками.

В Египте в прошлом году были казнены 24 человека. Однако это на 71% меньше по сравнению с 2021 годом, когда казнили 83 приговоренных.

Amnesty International также сообщила о казнях в Ираке (11), Кувейте (7), на Палестинских территориях (5), в Йемене (4) и Сирии (число казненных неизвестно).

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар обвинила ближневосточные государства в нарушении международного права и демонстрации "вопиющего пренебрежения к человеческой жизни". "Правительствам и ООН необходимо усилить давление на тех, кто несет ответственность за эти ужасные нарушения прав человека, и обеспечить появление международных механизмов, [позволяющих их прекратить]".

Статистика по другим регионам мира включает США, где казнили 18 человек (в 2021 году — 11). 11 человек были преданы смерти в Сингапуре, где казни за преступления, связанные с наркотиками, возобновились после двухлетнего перерыва во время пандемии коронавируса.