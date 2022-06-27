Amnesty International обвинила Литву в жестоком обращении с беженцами
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Правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Литвы в нарушении прав человека в отношении беженцев из стран Ближнего Востока, которых в стране заключают в тюрьму и подвергают жестокому обращению, сообщает со ссылкой на отчет организации агентство dpa в понедельник, 27 июня.

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"В то время как в Литве беженцев из Украины встречают с распростертыми объятиями, тех, кто ищет защиты из таких стран, как Ирак или Сирия, незаконно заключают в тюрьму, подвергают жестокому обращению и депортируют", — цитирует dpa заявление правозащитников. К такому выводу организация пришла после интервью с мигрантами, побывавшими в двух литовских центрах содержания.

Согласно отчету правозащитников, люди жаловались на унижения со стороны властей и бесчеловечные условия содержания в тюрьмах. "Литовские власти месяцами произвольно удерживают тысячи людей под стражей в захудалых военных центрах, где они подвергаются пыткам и другим видам жестокого обращения", — говорится в докладе Amnesty. "Им отказывают в доступе к справедливым процедурам предоставления убежища, вынуждая их "добровольно" вернуться в страны, из которых они бежали", — пишут правозащитники.

Одновременно Amnesty обвинила Евросоюз в пассивном отношении к действиям литовских властей, сообщает dpa.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы


Власти Литвы обвиняют правителя соседней Беларуси Александра Лукашенко в намеренном создании миграционного кризиса на границе в конце лета прошлого года. По словам европейских политиков, власти Беларуси организовали "транзит" беженцев из стран Ближнего востока с целью оказать давление на ЕС.

По данным МВД Германии, в этих странах появились специальные "бюро путешествий", которые продавали беженцам поездку в Беларусь с целью перехода границы со странами Евросоюза. В ЕС такие действия Лукашенко назвали "гибридной атакой". В результате на границе Беларуси с Польшей и Литвой скопились тысячи мигрантов, пытавшихся, в том числе нелегально попасть в Евросоюз. В Литве из-за ситуации на границе был введен режим ЧС.

В сентябре 2021 года Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью. Власти рассчитывали в 2022 году возвести забор высотой около четырех метров, на котором будет укреплена колючая проволока.

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