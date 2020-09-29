Amnesty International обвинила Париж в нарушении свободы собраний
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Французские власти запрещали демонстрации во время карантина и жестоко подавляли протесты "желтых жилетов". Это следует из доклада Amnesty International.

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) обвинила Францию в "беспрецедентной атаке" на свободу собраний. Французские власти "пошли на нарушение законов, чтобы наложить на участников протестов штрафы, проводить задержания и осуществлять их уголовное преследование", говорится в докладе AI, представленном во вторник, 29 сентября, в Париже. В его основе — опросы 66 человек, сделанные в период с июня 2019 года по август 2020 года.

Организация критикует запрет на протесты, действовавший во время карантина с марта по май, жесткие подавления протестов "желтых жилетов", а также действия полиции на демонстрациях против изменения климата и против расизма. По данным AI, во Франции из-за недостаточно четких определений в законах объектами преследования часто становились волонтеры, представители СМИ и правозащитники.

"Французские власти должны перестать объявлять людей преступниками и менять все законы, имеющие отношение к праву на мирные собрания", — говорится в докладе.

Только в августе AI обвинила полицию США в серьезных нарушениях прав человека в отношении участников массовых протестов против расизма и полицейского насилия. В конце мая и начале июня имели место многочисленные случаи применения силами безопасности дубинок, слезоточивого газа и других средств в отношении большей частью мирных демонстрантов, говорится в отчете, представленном организацией.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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