Amnesty International осудила неравномерное распределение вакцин от COVID-19 в мире
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Правозащитники обвинили богатые страны и фармацевтические компании в "катастрофической неспособности" обеспечить равный доступ к вакцинам против коронавируса для всех жителей планеты.

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Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) осудила неравномерное распределение вакцин против COVID-19 в мире.

"Богатые страны и фармацевтические компании катастрофически не смогли обеспечить равный доступ к вакцинам, в результате чего миллиарды людей остались без жизненно важных лекарств в этом году", — говорится в заявлении организации, обнародованном в пятницу, 31 декабря.

"Хотя в мире произведено порядка 11 млрд доз вакцин, в странах с низким уровнем дохода населения только семь процентов жителей получили одну дозу", — сообщила генеральный секретарь AI Аньес Калламар. В то же время, по ее словам, в богатых странах имеется "груда неиспользованных запасов".

"Тревожный сигнал"

Правозащитники также обвинили производителей вакцин, таких как Biontech/Pfizer и Moderna, в том, что те, вопреки обещаниям, поставляют свои препараты главным образом в страны с более высокими доходами населения.

Появление омикрон-варианта коронавируса "должно послужить сигналом тревоги для богатых государств и фармкомпаний, которые не сумели справиться с пандемией на глобальном уровне", сказала Калламар, отметив, что неспособность вакцинировать всех людей, независимо от их происхождения, делает все население планеты уязвимым перед новыми вариантами.

"Единственный способ разорвать этот порочный круг — обеспечить каждому доступ к вакцинам", — подчеркнула генеральный секретарь AI.

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