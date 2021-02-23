Amnesty International перестала считать Навального узником совести
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Международная правозащитная организация Amnesty International перестала называть Алексея Навального узником совести из-за его высказываний, сделанных 15 лет назад. Вместе с тем, "Международная амнистия" по-прежнему считает, что российского оппозиционера преследуют по политическим мотивам и требует его освобождения.

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Пресс-секретарь российского отделения "Международной амнистии" Александр Арьемьев подтвердил в интервью Русской службе Би-би-си, что решение "было принято в ответ на многочисленные запросы, поступившие от национальных секций, которые, в свою очередь, столкнулись с волной похожих запросов от сторонников".

"Мы больше не используем словосочетание узник совести, когда говорим об Алексее Навальном, — сказал Артемьев. — К сожалению, мы вынуждены пойти на это, так как наш юридический и политический департамент принял решение, что статус узника совести не совместим с высказываниями Алексея Навального пятнадцатилетней давности, которые он так публично и не дезавуировал".

По словам Артемьева, региональные секции "действовали по принципу доброй воли". "Если к ним обращаются сторонники, а также посторонние лица, они считают необходимым ответить на их вопросы и разъяснить все обстоятельства дела, за этим разъяснением они обратились к нам, в международный секретариат", — объяснил Артемьев.

Он добавил, что юридический и политический департаменты запросил у российского отделения расшифровки роликов Навального и вынес свое решение.

При этом Артемьев сказал, что "одномоментность и общий повторяющийся лейтмотив таких запросов позволяет нам предполагать, что мы имеем дело с целенаправленной компанией по дискредитации Алексея Навального за рубежом".

"Относительно факта политического преследования Навального — ничего не изменилось, — уточнил пресс-секретарь. — Мы все также считаем его преследование исключительно политически мотивированным, и только одно это дает нам основания требовать его немедленного освобождения".

Согласно правилам Amnesty International, обязательный критерий получения статуса узника совести — "неприменение насилия и отсутствие призывов к насилию или возбуждению ненависти".

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в международный секретариат Amnesty International и ожидает ответа.

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