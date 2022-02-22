Amnesty International после заявления Путина призвала воздержаться от применения запрещенного оружия

Вероятность полномасштабного конфликта в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина ввести войска в ДНР и ЛНР на востоке Украины "стала исключительно высокой". Уверенность в этом выразила генеральный секретарь Amnesty International (AI) Аньес Калламар. Ее заявление поступило DW во вторник, 22 февраля.

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"После нескольких недель безрезультатных переговоров защита гражданских лиц в Украине теперь должна стать абсолютным приоритетом", — указала она.

"Стороны должны воздержаться от запрещенного оружия"

AI призывает все стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право и международное право в области прав человека. Стороны должны обеспечивать защиту гражданских лиц, воздерживаться от неизбирательных нападений и применения запрещенного оружия, такого как кассетные боеприпасы, указали в организации.

"Мы также призываем все стороны… облегчить доступ гуманитарным организациям для оказания помощи гражданскому населению, которое может пострадать в результате боевых действий", — резюмировали в Amnesty International.

АI продолжит внимательно следить за ситуацией для выявления возможных нарушений международного права.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР

Ранее, 21 февраля, Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость самопровозглашенных "народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР, назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

МИД ФРГ резко осудил признание независимости ДНР и ЛНР. Действия Кремля вопиющим образом нарушают международное право, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пообещав, что Германия даст скоординированный с партнерами ответ на решение Путина.