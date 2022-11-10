Amnesty International: Россия совершила военные преступления, насильно перемещая и пытая мирных жителей Украины

Новый доклад правозащитной организации посвящен депортации жителей оккупированных территорий Украины. По итогам нескольких десятков интервью Amnesty International пришла к выводу, что власти РФ и сотрудничающие с ними "новые администрации" совершили "военные преступления и, по всей видимости, преступления против человечности".

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Amnesty International опросила 88 украинцев, большинство из них — это мирные жители из Мариуполя, а также Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Многие (особенно мариупольцы) рассказали, что оказались в ситуации принуждения: им не оставили другого выбора, кроме как отправиться в Россию или в другие оккупированные районы.

Среди опрошенных была 33-летняя жительница Мариуполя по имени Милена. Женщина приводит ответ российского солдата на ее вопрос о том, можно ли ей эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию: "Если ты не поедешь в ДНР или в РФ, ты останешься здесь навсегда". Муж Милены, бывший морпех из ВСУ, был задержан при пересечении границы с Россией и до сих пор не отпущен на свободу.

В середине апреля в Мариуполе задержали женщину и ее 11-летнего сына. Их взяли под стражу и разлучили по итогам "фильтрации". "Они отвели мою маму в другую палатку. Ее допрашивали… Мне сказали, что меня увезут от мамы… Я был в шоке… Мне ничего не сказали о том, куда поедет моя мама… С тех пор я ничего о ней не слышал", — рассказал ребенок правозащитникам.

В докладе также подробно рассказывается о насильственном перемещении в Донецк всех 92 человек, находившихся в государственном учреждении для престарелых и инвалидов в Мариуполе. Amnesty International задокументировала несколько случаев, когда пожилые люди из Украины, по-видимому, были помещены в специальные учреждения в России или на оккупированных территориях после того, как они покинули свои дома.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Описанные действия прямо противоречат международному гуманитарному праву. "Разлучать детей и родителей, силой принуждать людей уезжать за сотни километров от своих домов — все это в очередной раз свидетельствует о том, какие тяжелейшие страдания причинило российское вторжение гражданскому населению Украины", — заявила Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International. Она добавила, что само по себе нападение на Украину — преступление, которое отягощают неизбирательные убийства мирных жителей, в том числе детей.

Amnesty International также считает незаконной систему "фильтрации", организованную на оккупированных территориях. Прошедшие через нее украинцы рассказали правозащитникам, что в процессе проверок представители власти проводили произвольные задержания, прибегали к пыткам и другим видам жестокого обращения: избиениям, угрозам казни, отказе в пище и воде, содержании в опасных условиях и переполненных камерах.

Правозащитникам удалось зафиксировать семь случаев жестокого обращения на "фильтрационных пунктах": как на оккупированных территориях, так и в самой РФ. В одном случае пострадавшей стала 31-летняя женщина, в другом — 17-летний подросток, в остальных пяти случаях — молодые мужчины.

"Они связали мне руки скотчем, надели на голову пластиковый мешок и обмотали скотч вокруг шеи. Потом мне сказали: "Расскажи нам все… Рассказывай, где ты служишь, на какой базе?"… [Когда я сказал, что я не военный], меня начали очень сильно бить по почкам… Я стоял на коленях, меня избивали, били ногами. Когда меня забрали обратно в гараж, то сказали: "Мы будем избивать тебя каждый день", — рассказывает 31-летний мариуполец Виталий, вывезенный в тюрьму недалеко от Донецка в конце апреля.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

От действий российских властей пострадали и иностранцы. 20-летнего студента из Азербайджана по имени Хусейн задержали при попытке выехать из Мариуполя в Запорожье в середине марта. Под стражей его продержали почти месяц, посчитав военнослужащим. "Тогда один из солдат сказал: "Так он ничего не скажет, несите электрошокер"… Там было два провода; они обмотали их мне вокруг больших пальцев ног и стали снова и снова бить меня током. Меня постоянно избивали… Я потерял сознание. На меня вылили ведро воды, и я снова очнулся. Я больше не мог этого выносить, я просто сказал: "Да, я военный". Меня продолжали бить, я упал со стула, и меня снова подняли. По ногам у меня текла кровь", — вспоминает Хусейн.

Amnesty International призвала Международный уголовный суд и другие органы расследовать "эти отвратительные преступления" и призвать к ответственности причастных к их совершению. "Всем, кто подвергся насильственному перемещению и до сих пор незаконно содержится под стражей, необходимо разрешить выехать из России. Все виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к ответственности. Дети, удерживаемые в России, должны воссоединиться со своими семьями, необходимо обеспечить их возвращение в районы, подконтрольные украинскому правительству", — отметила генеральный секретарь организации.

Полностью с текстом доклада можно ознакомиться на сайте Amnesty International.