Amnesty вернула Алексею Навальному статус узника совести

Правозащитная организация Amnesty International (AI) вернула российскому оппозиционеру Алексею Навальному статус "узника совести". "Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем необходимость того, что российские власти должны признать и соблюдать его права, включая доступ к независимой медицинской помощи", — говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации 7 мая.

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"Алексей Навальный был лишен свободы не за какое-либо очевидное преступление, а за требование соблюдать для него и его сторонников право на равное участие в общественной жизни и за требование правительства, свободного от коррупции. Это — акты совести, и они должны быть признаны как таковые", — подчеркивается в заявлении Amnesty.

В январе Amnesty уже признала Алексея Навального узником совести после того, как политика задержали по возвращении в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". В феврале правозащитники, однако, лишили Навального этого статуса из-за его высказываний, сделанных в 2007-2008 годах о мигрантах. В Amnesty посчитали, что эти высказывания "достигают уровня языка ненависти".

Несправедливое лишение статуса узника совести

В заявлении AI отмечается, что с тех пор организация пересмотрела трактовку термина "узник совести". "В качестве первоначального временного шага мы уточнили наш подход, с тем чтобы не лишать человека возможности получить статус "узника совести", основываясь исключительно на его прошлом поведении. Мы признаем, что взгляды и поведение человека могут эволюционировать. Часть миссии Amnesty — поощрять людей к позитивному восприятию прав человека, а не внушать, что они навсегда остаются пленниками прошлого поведения", — поясняется в документе.

"Некоторые из прежних высказываний Навального достойны осуждения, и мы ни малейшим образом не поддерживаем их. Amnesty International как правозащитная организация будет и впредь бороться с расизмом и любыми формами дискриминации, где бы они ни существовали", — подчеркнули правозащитники.

В то же время Amnesty указала, что поступила неверно, лишив Навального в феврале статуса "узника совести". "Amnesty приняла неправильное решение, поставившее под сомнение наши намерения и мотивы в критическое время, и приносит извинения за его негативные последствия для Алексея Навального лично, а также для активистов в России и во всем мире, которые неустанно борются за его освобождение", — говорится в заявлении.