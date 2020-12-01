Аналитики Goldman Sachs оценили сроки распространения вакцины от Covid-19

К осени 2021 года вакцину от коронавируса получит более 70% населения развитых стран. Такой прогноз дали аналитики банка Goldman Sachs, передает телеканал CNBC.

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В США первые партии вакцины от Covid-19 пойдут в дело уже в середине декабря, ожидают эксперты. Сначала привьют людей из групп риска, а "ощутимую пользу" в системах здравоохранения США и Канады использование вакцины принесет в первом квартале 2021 года, поскольку к апрелю прививку получит половина населения этих стран.

Однако для использования вакцины в США ее применение сначала должен одобрить местный регулятор — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В него уже подали соответствующие заявки фармкомпании Pfizer и Moderna. Эксперты Goldman Sachs ожидают, что регулятор одобрит использование их вакцин 10 или 17 декабря.

Pfizer и Moderna также подали заявку на регистрацию своих препаратов в Евросоюзе. Там, а также в Японии и Австралии, власти смогут обеспечить вакцинами половину населения к маю 2021 года, полагают аналитики. Детям из развитых стран, по прогнозу экспертов, прививки от коронавируса начнут делать в октябре того же года, после того как производство вакцин станет массовым.

В Goldman Sachs также представили негативный сценарий развития событий. При нем вакцины еще двух компаний, AstraZeneca и Johnson & Johnson, не покажут высокой эффективности, а спрос на вакцинацию упадет. В этом случае прививочная кампания будет идти медленнее не только в Европе, которая в большей степени зависит от этих разработчиков, но и в США и Японии, в которых спрос "кажется наиболее хрупким", отметили аналитики.

Наиболее устойчивыми при негативном сценарии окажутся Австралия и Канада. Эти страны заключили контракты на поставки вакцин с бóльшим количеством разработчиков, и в них высокий спрос на вакцинацию.

Если события будут развиваться по базовому сценарию, повсеместная вакцинация приведет к ускорению глобального роста экономики начиная со второго квартала 2021 года, прогнозируют аналитики.