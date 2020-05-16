Аналитики: первым триллионером в мире станет глава Amazon.com Джефф Безос в 2026 году

Согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun, состояние основателя и главного исполнительного директора Amazon.com Джеффа Безоса в 2026 году может превысить 1 трлн долларов. В 2026 году ему будет 62 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на MarketWatch.

Глава крупнейшего в мире интернет-ритейлера остается богатейшим человеком даже после того, как в результате недавнего развода потерял часть состояния.

В Comparisun проанализировали рыночную стоимость 25 наиболее дорогих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также состояние 25 богатейших людей. После этого эксперты рассчитали средний процентный подъем обоих показателей за последние пять лет и предположили аналогичные темпы роста в будущем.

На втором месте в этой виртуальной гонке нахолится глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в Китае Evergrande Group Сюй Цзяинь (или Хуэй Ка Янь), состояние которого может достичь этого уровня в 2027 году, когда ему будет 68 лет.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма может войти в этот список третьим в 2030 году в возрасте 65 лет.

В отчете отмечается, что всего 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни. В их число входит также основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг — в 2036 году, когда ему будет 51 год.