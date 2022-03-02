Аналитики: санкции значительно повышают вероятность дефолта России по внешним долгам

Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность того, что страна объявит дефолт по своему долларовому и другому государственному долгу на международном рынке, предупредили в среду аналитики JPMorgan и других организаций, сообщает агентство Reuters.

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В этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у него достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на его платежеспособность, говорится в сообщении аналитиков.

"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных учреждений, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", — сказано в примечании JPMorgan для клиентов.

"Санкции… значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России в твердой валюте", — отмечают аналитики.

Центральный банк и Министерство финансов России не ответили на запрос Reuters о возможности дефолта.