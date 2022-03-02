Аналитики: санкции значительно повышают вероятность дефолта России по внешним долгам
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность того, что страна объявит дефолт по своему долларовому и другому государственному долгу на международном рынке, предупредили в среду аналитики JPMorgan и других организаций, сообщает агентство Reuters.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у него достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на его платежеспособность, говорится в сообщении аналитиков.

"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных учреждений, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", — сказано в примечании JPMorgan для клиентов.

"Санкции… значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России в твердой валюте", — отмечают аналитики.

Центральный банк и Министерство финансов России не ответили на запрос Reuters о возможности дефолта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?