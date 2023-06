Аналитики: украинское контрнаступление началось

В четверг, 8 июня, началась активная фаза украинского контрнаступления. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute For The Study Of War, ISW). Вместе с тем CNN говорит об ожесточенном сопротивлении российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

The Ukrainian #counteroffensive has begun.

Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.

🧵on what we're seeing & how to evaluate this activity ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr

— ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2023



По мнению аналитиков, о начале контрнаступления ВСУ говорит военная активность украинцев на всем "театре военных действий". Вместе с тем представители ISW отмечают, что контратака вряд ли будет носить характер одной большой наступательной операции — скорее всего, она будет состоять из множества мероприятий разного масштаба и интенсивности в течение нескольких недель.

В ISW указывают, что на начальном этапе наступательные операции могут быть "самыми сложными и медленными", поскольку будут включать вторжение на подготовленные оборонительные позиции. Аналитический центр предполагает, что на этом этапе ВСУ также могут ждать самые большие потери.

Ожесточенное сопротивление

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных официальных лиц США сообщает, что украинская армия понесла потери бронетехники и солдат при попытке прорвать российские оборонительные рубежи на востоке страны. Отмечается, что "сопротивление было более ожесточенным, чем предполагалось".

Один из официальныж представителей США охарактеризовал потери как "существенные".

Сообщается, что силам ВСУ удалось разгромить части российских войск в районе Бахмута. Однако русские солдаты оказали ожесточенное сопротивление при помощи противотанковых ракет, гранатометов и минометов. Русские укрепились на оборонительных линиях, но вокруг них были размещены минные поля, которые нанесли большие потери украинской бронетехнике.

Оба официальных лица США выразили уверенность, что эти потери не повлияют на запланированную широкомасштабную контратаку со стороны Украины.