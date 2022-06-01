Анатолия Чубайса и его окружение проверяют на коррупционные преступления

Сотрудники правоохранительных органов проверяют бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружение на предмет коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Об этом пишет Meduza.

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"Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы „Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления", — сказал собеседник агентства.

Анатолий Чубайс до декабря 2020 года руководил "Роснано". Затем его назначили спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России. Сообщалось, что причиной стало его несогласие с войной в Украине.